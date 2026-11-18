Un percorso definito «molto complesso» e che è ormai giunto al termine, permettendo di riconsegnare ai cittadini uno dei più importanti complessi di Città Alta. Si è concluso l’intervento di restauro dell’ex carcere di Sant’Agata, che si apre ora a nuove funzioni abitative, culturali e aggregative.

Il percorso è stato presentato mercoledì mattina dall’amministrazione comunale e dai soggetti che ne hanno preso parte: Cooperativa Città Alta (era presente il presidente Tomaso Ghilardi), Isrec - Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (con la direttrice Elisabetta Ruffini) e Biblioteca civica Angelo Mai (con la direttrice Cristiana Iommi). Con tanto di tour insieme all’architetto Mattia Moretti dello studio CN10.

Il cortile interno dell’ex carcere di Sant’Agata in Città Alta a Bergamo. Il restauro è stato completato

Ex carcere di Sant’Agata, un restauro da 9,8 milioni di euro

Il progetto, promosso dal Comune di Bergamo per un importo di 9,8 milioni di euro, di cui 7,8 finanziati nell’ambito del Pnrr attraverso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) e 2 milioni di euro con risorse dell’amministrazione, ha consentito il recupero delle ali nord ed est dell’antico complesso. Un intervento che di fatto completa la riqualificazione dell’intero ex carcere, un edificio di oltre 7mila mq, dopo 14 anni dal trasferimento in proprietà al Comune da parte dell’Agenzia del Demanio.

Sabato e domenica è in programma l’inaugurazione della porzione del complesso completata, che si sviluppa su una superficie lorda di circa 3.900 metri quadrati, oggetto di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione già avviato con il recupero dell’ex chiesa di Sant’Agata, concluso nel 2021 grazie alla Cooperativa Città Alta.

Il presidente della Cooperativa Città Alta Tomaso Ghilardi, tra gli assessori del Comune di Bergamo Gandi e Valesini

(Foto di Agazzi)

Sant’Agata, 15 appartamenti a canone agevolato in Città Alta

Una delle principali novità riguarda la realizzazione di 15 appartamenti a canone agevolato, principalmente monolocali e bilocali, destinati a giovani, lavoratori e famiglie che desiderano vivere in Città Alta. Recuperato anche l’ambiente un tempo destinato alla chiesa dei detenuti, trasformato nella nuova emeroteca storica della Biblioteca civica Angelo Mai.

Un altro elemento centrale è il nuovo spazio museale «Un minuto ancora», curato da Isrec. Il progetto valorizza la memoria dell’ex carcere che, tra il 1943 e il 1945, fu uno dei luoghi della repressione nazifascista a Bergamo.

Il futuro dell’ex carcere di Sant’Agata, tra cultura e nuove abitazioni

«Una giornata straordinaria, consegniamo alla città uno dei più preziosi contenitori della sua storia multimillenaria», ha detto la sindaca Elena Carnevali. Il valore di Sant’Agata, ha aggiunto, sta certamente «nel recupero, nella bellezza e nella straordinarietà», ma anche nel progetto e nella «gestione delle funzioni che troveranno spazio al suo interno. Città Alta è di per sé luogo di patrimonio storico, ma per tutti noi continua a essere quartiere, un luogo dove persone crescono. Vogliamo che continui ad essere così».

«Da oggi si apre una pagina nuova», ha aggiunto l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini, annunciando che giovedì in Giunta si parlerà della gestione del complesso riqualificato.

«Riconsegnare alla città un edificio di questa dimensione è un’operazione lunga e complessa, ancor più sfidante è la gestione». L’assessore ha parlato anche della concessione ventennale, specificando che la cooperativa «riconoscerà un canone di 550mila euro, si impegnerà a svolgere servizi di presidio, pulizia degli spazi, che rimarranno in capo al Comune».

Per l’assessore alla Casa Claudia Lenzini l’ex carcere «diventa un luogo vivo». Ha sottolineato l’importanza dei 15 nuovi appartamenti, destinati soprattutto alle fasce giovani. «Usciremo con il bando nel giro di due mesi», ha proseguito, spiegando che si punta ad accogliere i primi inquilini nella primavera del 2027.

«Un luogo che cambia significato, da spazio di reclusione a luogo aperto alla città – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Sergio Gandi –. Non è solo un luogo della memoria, ma uno spazio aperto».

Ex carcere di Sant’Agata, inaugurazione il 21 e 22 novembre: gli orari