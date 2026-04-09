Controllori di volo in sciopero, venerdì 10 aprile possibili disagi
DA SAPERE. «A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, indetto nella giornata di venerdì 10 aprile dalle 13 alle 17, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni».
Bergamo
Giornata di possibili disagi per il trasporto aereo. Venerdì 10 aprile, dalle 13 alle 17, ci sarà infatti uno sciopero dei controllori del traffico aereo Enav, indetto dai sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av: «I motivi alla base della protesta riguardano il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto ormai da mesi, e la conseguente perdita del potere di acquisto – spiegano le sigle in una nota -, oltre a una gestione del personale caratterizzata da numerose violazioni del contratto e della normativa vigente, dalla cronica carenza degli organici operativi e alla inaccettabile situazione logistica di degrado di diversi impianti».
Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio, ha aggiornato i viaggiatori tramite il proprio sito: «A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, indetto nella giornata di venerdì 10 aprile dalle 13 alle 17, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Invitiamo i passeggeri a controllare i siti web della propria compagnia aerea per essere aggiornati sullo stato dei voli».
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