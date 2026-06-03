Corpus Domini, Messa al Patronato. La processione fino a piazzale Alpini

Quella del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è una tra le solennità più importanti dell’intero anno liturgico cattolico. Si tratta di uno dei momenti di preghiera più intensi per i fedeli cristiani, nel corso del quale viene celebrato il dogma della presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia. Ogni anno, la Diocesi di Bergamo celebra questo appuntamento fondamentale in una chiesa diversa.

La celebrazione

In occasione della festa del Corpus Domini, giovedì sera 4 giugno è in programma una celebrazione presieduta dal Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi. Il tema scelto per il Corpus Domini di quest’anno è «Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore». Tre i momenti in programma a partire dalle 20,30 . Si partirà con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo nella chiesa del Patronato San Vincenzo, in via Gavazzeni 3.

Al termine della Messa, i fedeli e tutti i sacerdoti concelebranti partiranno per la tradizionale processione eucaristica . Il tracciato del percorso, partendo dal Patronato, proseguirà in via del Conventino, poi in via Gavazzeni, attraverserà il sottopasso della stazione e terminerà nei pressi della stazione di Bergamo. In piazzale degli Alpini il momento conclusivo , con la benedizione eucaristica presieduta da monsignor Beschi.

Il tracciato del percorso, partendo dal Patronato, proseguirà in via del Conventino, poi in via Gavazzeni, attraverserà il sottopasso della stazione e terminerà nei pressi della stazione di Bergamo

L’anno scorso, invece, la Messa era stata celebrata nella parrocchiale dell’Invenzione della Santa Croce, alla Malpensata. Da qui, era partita la processione, terminata alla «Casa minori e famiglia Marina Lerma» della Fondazione Angelo Custode. Per celebrare al meglio, come una comunità coesa, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, l’invito alla Messa e alla processione eucaristica è stato esteso a tutte le parrocchie della città.