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Cronaca / Bergamo Città Sabato 25 Luglio 2026

Da Treviglio a Bergamo nonostante il divieto: arrestata 44enne

LA MISURA CAUTELARE. La donna, sottoposta all’obbligo di dimora a Treviglio, era stata più volte rintracciata a Bergamo. Il Tribunale ha disposto il carcere.

Lettura meno di un minuto.
Da Treviglio a Bergamo nonostante il divieto: arrestata 44enne
I carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa

Treviglio

Una donna di 44 anni, originaria di Treviglio, è stata arrestata dai carabinieri e condotta in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare a suo carico.

Nella serata di giovedì 23 luglio i militari della Stazione di Bergamo Bassa hanno eseguito l’ordinanza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Bergamo, che ha sostituito l’obbligo di dimora a Treviglio con la custodia cautelare in carcere.

Le violazioni dell’obbligo di dimora

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 44enne, gravemente indiziata di una serie di reati contro il patrimonio, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nonostante i controlli e gli ammonimenti ricevuti, la donna sarebbe stata rintracciata più volte a Bergamo, pur avendo l’obbligo di rimanere nel Comune di Treviglio.

Il Tribunale dispone il carcere

Le reiterate violazioni sono state segnalate all’autorità giudiziaria. La Procura di Bergamo ha quindi chiesto l’aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal Tribunale.

Il giudice ha ritenuto l’obbligo di dimora non più adeguato e ha ravvisato il concreto pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio. La donna è stata quindi trasferita in carcere.

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Carabinieri