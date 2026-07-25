Da Treviglio a Bergamo nonostante il divieto: arrestata 44enne

Una donna di 44 anni , originaria di Treviglio , è stata arrestata dai carabinieri e condotta in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare a suo carico.

Nella serata di giovedì 23 luglio i militari della Stazione di Bergamo Bassa hanno eseguito l’ordinanza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Bergamo, che ha sostituito l’obbligo di dimora a Treviglio con la custodia cautelare in carcere .

Le violazioni dell’obbligo di dimora

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 44enne, gravemente indiziata di una serie di reati contro il patrimonio, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nonostante i controlli e gli ammonimenti ricevuti, la donna sarebbe stata rintracciata più volte a Bergamo, pur avendo l’obbligo di rimanere nel Comune di Treviglio.