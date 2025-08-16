Dal 20 agosto la campagna abbonamenti Atb. Il rinnovo è anche online

Il 20 agosto parte la Campagna Abbonamenti Atb e Teb 2025/2026. Sarò possibile acquistare o rinnovare l’abbonamento e la Smart Card anche online - sul sito atb.bergamo.it - senza la necessità di recarsi fisicamente presso uno sportello.

Non ci sono aumenti sull’annuale

L’abbonamento annuale per l’anno 2025-2026 non prevede aumenti tariffari e in più, grazie al contributo dei comuni convenzionati, per i residenti è ancora più conveniente. Per gli studenti universitari resta attiva la tariffa agevolata UniBg e anche in questo caso l’abbonamento è acquistabile o rinnovabile direttamente online semplicemente inserendo il numero di matricola e il codice fiscale dello studente.

Sono confermate inoltre le agevolazioni per under 14, over 65, studenti e famiglie e anche per quest’anno sarà possibile sottoscrivere abbonamenti cumulativi (urbano + extraurbano).

Per chi vuole andare allo sportello

Per chi volesse comunque acquistare o rinnovare l’abbonamento di persona, gli sportelli di Atb Point, Biglietteria della Stazione Autolinee e sede Atb di via Gleno restano operativi. Per ottimizzare i tempi è inoltre possibile fissare anticipatamente un appuntamento presso Atb Point e sede Atb (in questo caso la prenotazione è obbligatoria).

Con la possibilità di acquisto o rinnovo online si compie un importante passo avanti nella trasformazione digitale, iniziata con l’introduzione del Chip on Paper, il biglietto elettronico ricaricabile che ha sostituito i titoli di viaggio cartacei, e proseguita con la diffusione della nuova tessera elettronica per gli abbonamenti Smart Card con conseguente dismissione della B-Card.

Per abbonarsi è necessario, quindi, essere in possesso della la Smart Card, che ha un costo di 10 euro e una validità di 5 anni. Questa tessera può essere richiesta sia online sul sito atb.bergamo.it sia di persona presso l’Atb Point, la Biglietteria della Stazione Autolinee e la sede ATB.

Le convenzioni