Venerdì 24 Ottobre 2025
Donna investita a Monterosso: ferita alla testa e a una gamba
L’INCIDENTE. La donna stava attraversando via Buttaro nei pressi della circonvallazione tra Monterosso e Redona: travolta da un’auto è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni.
Una donna di 50 anni è stata investita da un’auto nella tarda mattinata di venerdì 24 ottobre, intorno alle 11.40, mentre attraversava a piedi via Buttaro nei pressi del centro logistico di Poste italiane, ed è rimasta gravemente ferita alla testa e a una gamba.
Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando da via Legrenzi, provenendo dalla zona dell’ex Reggiani in direzione via Buttaro, quando è stata urtata da una Dacia Sandero in transito. Il conducente, un uomo di 72enne residente nella zona tra Monterosso e Redona, stava rincasando e avrebbe riferito di averla vista sbucare all’improvviso da dietro un albero. La donna è stata sbalzata dall’impatto con l’auto e avrebbe riportato ferite alla testa e a una gamba.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Bergamo e la Polizia locale di Bergamo per i rilievi. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.
