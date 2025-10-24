Donna investita a Monterosso: ferita alla testa e a una gamba

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando da via Legrenzi, provenendo dalla zona dell’ex Reggiani in direzione via Buttaro, quando è stata urtata da una Dacia Sandero in transito. Il conducente, un uomo di 72enne residente nella zona tra Monterosso e Redona, stava rincasando e avrebbe riferito di averla vista sbucare all’improvviso da dietro un albero. La donna è stata sbalzata dall’impatto con l’auto e avrebbe riportato ferite alla testa e a una gamba.