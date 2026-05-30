Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 30 Maggio 2026

Dopo 55 anni chiude l’edicola-tabaccheria di via San Bernardino a Bergamo

SERRANDE ABBASSATE. Un’edicola che chiude rappresenta sempre una notizia triste, perché si porta dietro tanti ricordi, ma soprattutto anni di servizio dedicati alla collettività.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dopo 55 anni chiude l’edicola-tabaccheria di via San Bernardino a Bergamo
L’edicola-tabaccheria che chiude dopo 55 anni in via San Bernardino a Bergamo

Sabato è l’ultimo giorno di apertura del punto vendita al civico 29 di via San Bernardino, che fungeva anche da tabaccheria, senza dimenticare il risvolto sociale e la sensibilità dimostrata dai gestori. Paola Bettoni (scomparsa lo scorso febbraio all’età di 90 anni) aveva gestito l’attività insieme al marito Angelo (mancato nel 2011) e poi con il figlio Mauro Martinelli.

Una storia lunga 55 anni, nei quali la famiglia di commercianti è andata incontro alle esigenze degli ospiti dell’istituto Palazzolo, passando con il carrello in ogni reparto della struttura di cura per offrire giornali e riviste che permettessero di trascorrere informati le giornate durante i ricoveri. «Da più di mezzo secolo l’edicola è sempre stata qui – racconta Mauro Martinelli, che oggi concluderà la sua esperienza lavorativa -. I miei genitori hanno aperto l’edicola nel lontano 1971, più di 55 anni fa e siamo una delle attività più longeve di via San Bernardino. La prima volta che sono entrato qui avevo sei giorni e il lavoro è sempre stato collegato alla vita privata, visto che abbiamo sempre abitato sopra il punto vendita. Purtroppo oggi le cose sono più complicate e senza mia mamma, che fino a gennaio mi dava una grossa mano, sono da solo e non riesco proprio a continuare».

L’edicola mancherà ai residenti ma anche a moltissimi frequentatori della zona, che si recano nella vicina clinica Palazzolo per visite, esami e prestazioni sanitarie. «La nostra è una clientela variegata e poi non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza tra le corsie di degenza: passavamo ogni giorno il carrello ricolmo di riviste e giornali, tra i quali il più richiesto era naturalmente L’Eco di Bergamo – conclude Mauro Martinelli -. Abbiamo vissuto anni decisamente impegnativi con sveglia all’alba e aperture che duravano fino a sera, poi abbiamo iniziato a fare la pausa pranzo e negli anni ho conosciuto veramente tantissime persone. Non nascondo che sono ancora in molti oggi quelli che alzano ancora lo sguardo verso la finestra dove mia mamma, anche quando non era qui al lavoro, si affacciava per salutare amici e clienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Quotidiani e periodici
Media
Economia, affari e finanza
Mass Media
Arte, cultura, intrattenimento
Salute
Giorgio Lazzari
Paola Bettoni
Mauro Martinelli
Palazzolo