Dopo 55 anni chiude l’edicola-tabaccheria di via San Bernardino a Bergamo

Sabato è l’ultimo giorno di apertura del punto vendita al civico 29 di via San Bernardino, che fungeva anche da tabaccheria, senza dimenticare il risvolto sociale e la sensibilità dimostrata dai gestori. Paola Bettoni (scomparsa lo scorso febbraio all’età di 90 anni) aveva gestito l’attività insieme al marito Angelo (mancato nel 2011) e poi con il figlio Mauro Martinelli.

Una storia lunga 55 anni, nei quali la famiglia di commercianti è andata incontro alle esigenze degli ospiti dell’istituto Palazzolo, passando con il carrello in ogni reparto della struttura di cura per offrire giornali e riviste che permettessero di trascorrere informati le giornate durante i ricoveri. «Da più di mezzo secolo l’edicola è sempre stata qui – racconta Mauro Martinelli, che oggi concluderà la sua esperienza lavorativa -. I miei genitori hanno aperto l’edicola nel lontano 1971, più di 55 anni fa e siamo una delle attività più longeve di via San Bernardino. La prima volta che sono entrato qui avevo sei giorni e il lavoro è sempre stato collegato alla vita privata, visto che abbiamo sempre abitato sopra il punto vendita. Purtroppo oggi le cose sono più complicate e senza mia mamma, che fino a gennaio mi dava una grossa mano, sono da solo e non riesco proprio a continuare».