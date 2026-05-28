Due cuori nuovi nella stessa notte: all’ospedale Papa Giovanni il doppio trapianto da record - Video

Due sale operatorie attigue, due équipe al lavoro contemporaneamente, un rarissimo doppio trapianto cardiaco in simultanea che ha restituito una seconda vita a due pazienti affetti da una simile e severa cardiomiopatia, una malattia del muscolo cardiaco che compromette progressivamente la funzionalità del cuore fino a renderne necessario l’inserimento in lista d’attesa per un trapianto. È la vicenda che ha accomunato due uomini, di 40 e 59 anni, entrambi in attesa di un nuovo cuore e sottoposti nei giorni scorsi ad un intervento eccezionale all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Eccezionale duplice trapianto di cuore in simultanea al Papa Giovanni XXIII: il gruppo dei professionisti coinvolti

I pazienti si erano conosciuti durante le visite lo scorso febbraio. Subito è nata un’intesa tra i due, che hanno iniziato a scambiarsi messaggi. A maggio è arrivata, attraverso il sistema nazionale trapianti, la notizia della disponibilità di due cuori provenienti da due diverse regioni italiane. I due pazienti in lista a Bergamo sono stati selezionati tra tutti quelli presenti nel database del sistema nazionale trapianti come possibili riceventi per i due cuori, verificata anche la compatibilità dei gruppi sanguigni.

«Qualche giorno fa, quasi in contemporanea, ci siamo scritti un messaggio per informaci l’un l’altro che il nostro trapianto era programmato per il giorno successivo – hanno raccontato i due pazienti dopo il trapianto –. Sapevamo che fosse una coincidenza, ma non pensavamo a un caso così raro. Al nostro arrivo siamo stati messi nella stessa stanza di ospedale, ci siamo abbracciati e ci siamo fatti gli auguri»

Due trapianti di cuore in sincronia

Ma per realizzare i due trapianti in sincronia restava da superare una sfida mai affrontata prima dall’ospedale: organizzare nella stessa notte due prelievi fuori regione e due trapianti di cuore in contemporanea, mobilitando équipe doppie di cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti e infermieri. Un’impresa complessa, resa possibile solo grazie alla disponibilità straordinaria di tutti gli specialisti coinvolti. Nessuno si è tirato indietro. Così i due uomini sono stati convocati per affrontare insieme il momento forse più importante della loro vita: il viaggio verso una nuova possibilità, uniti come «gemelli» del trapianto nel giorno della loro rinascita.

«Qualche giorno fa, quasi in contemporanea, ci siamo scritti un messaggio per informaci l’un l’altro che il nostro trapianto era programmato per il giorno successivo – hanno raccontato i due pazienti dopo il trapianto –. Sapevamo che fosse una coincidenza, ma non pensavamo a un caso così raro. Al nostro arrivo siamo stati messi nella stessa stanza di ospedale, ci siamo abbracciati e ci siamo fatti gli auguri».

Lo stesso intervento in parallelo

Da quel momento, tutto si è svolto in parallelo. Gli ultimi controlli in una notte insonne, mentre due équipe raggiungevano i centri donatori con voli dedicati. Poi il trasferimento in sala operatoria, dove i due pazienti hanno affrontato lo stesso identico intervento in parallelo, in due sale operatorie adiacenti. A separarli solo un muro e pochi metri di distanza. Il primo intervento è iniziato alle 12.30 e si è concluso intorno alle 17. Il secondo è iniziato circa un’ora prima e si è protratto per circa un’ora in più.

I pazienti in buone condizioni

Dopo qualche giorno trascorso in terapia intensiva, il primo ad arrivare in degenza è stato il 59enne. Il giorno successivo si è alzato dal letto per dare il benvenuto al compagno, appena giunto in una vicina stanza di reparto. I pazienti sono in buone condizioni cliniche e in fase di recupero. Entrambi proseguiranno nelle prossime settimane il percorso di monitoraggio e riabilitazione prima delle dimissioni.

«Sapere di aver ricevuto un regalo così grande da persone che non conosceremo mai è un gesto che ci vedrà sempre riconoscenti, così come ai professionisti che ci stanno seguendo nel trapianto e nelle cure – continuano i due pazienti -. Donare gli organi è un dovere civico» «Sapere di aver ricevuto un regalo così grande da persone che non conosceremo mai è un gesto che ci vedrà sempre riconoscenti, così come ai professionisti che ci stanno seguendo nel trapianto e nelle cure – continuano i due pazienti -. Donare gli organi è un dovere civico. È confortante sapere che, se si mette in moto questa catena, prima o poi arriverà il tuo turno, se il destino vorrà che sia proprio tu, o un tuo parente o un tuo amico, ad aver bisogno di un organo da donatore per sopravvivere ed avere una seconda vita».

. Video L'intervista ad Amedeo Terzi, Direttore del centro trapianti di cuore dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Ospedale di Bergamo, eccellenza

Un duplice trapianto cardiaco eseguito in simultanea rappresenta un evento molto raro, con pochissimi precedenti in Italia. È possibile soltanto in centri ad elevata specializzazione, capaci di mettere in campo contemporaneamente due équipe cardiochirurgiche complete e una complessa macchina organizzativa che ha visto coinvolti, nelle fasi di prelievo e per il duplice intervento, circa 30 professionisti.

A rendere ancora più straordinario e unico l’intervento è stata la necessità di effettuare i prelievi nella notte in due diverse regioni italiane. Grazie al coordinamento del NITp – Nord Italian Transplant program e di AREU Lombardia, sono stati organizzati due voli dedicati, che hanno consentito ai cardiochirurghi di raggiungere rapidamente i due Ospedali del Centro e del Sud Italia: due specialisti sono partiti alle 4.45 del mattino, mentre un terzo collega è decollato 45 minuti più tardi con un secondo volo. Nelle due sale operatorie hanno lavorato contemporaneamente sette cardiochirurghi, tre anestesisti, tredici professionisti tra infermieri strumentisti, infermieri di anestesia e operatori socio-sanitari, oltre a quattro perfusionisti.

Terzi: «Ridurre il margine di errore»

«La complessità di interventi di questo tipo – spiega Amedeo Terzi, Direttore del centro trapianti di cuore – risiede nella necessità di ridurre al minimo ogni possibile margine di errore. I due cuori sono arrivati contemporaneamente nell’area operatoria, per essere destinati a pazienti dello stesso sesso, di età adulta, con peso corporeo e patologie simili. Per garantire la massima sicurezza abbiamo predisposto percorsi completamente separati dall’inizio alla fine. Abbiamo affisso alle porte delle due sale operatorie cartelli segnaletici ben visibili per separare i percorsi. Abbiamo ripetuto più volte tutti i controlli previsti dai protocolli di sala operatoria. È stato uno sforzo fuori dalla normale routine. Un trapianto è un evento clinico che è possibile gestire con una programmazione su turni. Realizzare due trapianti in contemporanea ha richiesto la straordinaria disponibilità di tutti i cardiochirurghi dell’Ospedale. Vedere ora i due pazienti tornare insieme a una buona qualità di vita ci ripaga da qualsiasi fatica».