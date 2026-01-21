Doppio trapianto record: bimba di 7 anni salva grazie al dono del papà

L’amore più profondo, quello di un genitore per la propria figlia, e la medicina più avanzata, capace di aprire nuove frontiere cliniche. È da questo «incontro» che nasce una storia di speranza e di ripartenza, quella concretizzatasi il 18 dicembre al «Papa Giovanni», dove è stato eseguito – per la prima volta in Italia – un trapianto combinato da donatore vivente: un padre 37enne ha donato alla propria figlia un rene e parte del fegato. Sofija (nome di fantasia) ha sette anni, e insieme alla sua famiglia è arrivata a Bergamo dalla Serbia; lunedì è stata dimessa e ora resterà in Italia ancora alcuni mesi per i controlli di rito, ma sta bene e tornerà presto alla normalità.

Da sinistra Domenico Pinelli e il direttore generale del Papa Giovanni, Francesco Locati «È una gioia vedere che nostra figlia ha riacquistato l’appetito e la voglia di giocare – racconta il papà di Sofija -. Prima si stancava molto facilmente e interrompeva il gioco per sdraiarsi a riposare. Ora sta diventando come tutti gli altri bambini: vivace, gioiosa, piena di energia, finalmente senza cateteri che erano necessari per la dialisi. Ora potrà iniziare la scuola, spensierata come i suoi coetanei».

La malattia e la speranza

L’esistenza di Sofija era stata stravolta da una rara malattia genetica che colpisce fegato e reni. A partire dai 4 anni d’età è entrata in dialisi, una procedura che occupa dalle 13 alle 18 ore al giorno; quando nel quadro clinico s’è innestata anche una cirrosi epatica, la situazione è andata precipitando. La famiglia si è dunque attivata per il trapianto di rene e fegato, e in

«La decisione l’avevamo presa io e mia moglie più di due anni fa, quando i medici ci hanno detto che era arrivato il momento di iniziare la dialisi e quindi anche la preparazione al trapianto», ricorda il genitore» assenza di organi compatibili è stata presa la scelta più drastica: il padre si è offerto di donare i propri organi. «La decisione l’avevamo presa io e mia moglie più di due anni fa, quando i medici ci hanno detto che era arrivato il momento di iniziare la dialisi e quindi anche la preparazione al trapianto», ricorda il genitore. In Serbia ciò non è possibile, ma il ministero della Salute del Paese balcanico s’è attivato per autorizzare l’intervento in Italia: qui la procedura è consentita, ma richiede un iter ferreo per tutelare sia il donatore sia il ricevente; tra i passaggi burocratici necessari ci sono stati il parere favorevole di un’apposita commissione regionale e il nulla osta della Procura di Bergamo.

L’attesa e l’intervento

A ottobre, Sofija e i suoi genitori sono giunti a Bergamo. Sono cominciati ulteriori approfondimenti, in primis sulle condizioni della bambina (ricoverata nella Pediatria diretta da Lorenzo D’Antiga), e poi sulla strategia chirurgica da adottare. È stato un percorso di valutazione multidisciplinare che ha coinvolto più reparti, come la Nefrologia diretta da Pierluigi Ruggenenti, la Gastroenterologia guidata da Stefano Fagiuoli, il Centro trapianti renali di cui è responsabile Anna Rita Plati; in campo, per gli aspetti clinico-amministrativi, anche il Coordinamento prelievo e trapianti d’organo, che fa capo a Sergio Vedovati.

La compromissione di fegato e rene imponeva il trapianto di entrambi gli organi, farlo in simultanea avrebbe dato alcuni vantaggi: avrebbe evitato alla bimba di rimanere in dialisi per lungo tempo ancora dopo l’innesto del solo fegato (organo salvavita da trapiantare per primo), e il padre avrebbe evitato un secondo intervento in anestesia generale.

È un caso con pochissimi precedenti anche in Europa: «Una tappa importante – sottolinea Domenico Pinelli, direttore della Chirurgia 3-Trapianti addominali, che ha valutato la

«L’eccezionalità è che ci trovavamo di fronte a una patologia che coinvolgeva due organi e che ha reso necessario un trapianto contemporaneo di fegato e rene» compatibilità e realizzato la procedura insieme ai colleghi -. I trapianti da vivente sono una routine in campo renale, mentre per il fegato sono meno diffusi. L’eccezionalità è che ci trovavamo di fronte a una patologia che coinvolgeva due organi e che ha reso necessario un trapianto contemporaneo di fegato e rene. Il trapianto simultaneo, tra l’altro, ha un elemento particolare: il fegato, per motivi scientifico-fisiologici, tende a proteggere il nuovo rene».

In due sale chirurgiche attigue si sono alternate diverse équipe per un totale di 6 chirurghi, 7 anestesisti e 20 figure infermieristiche, impegnati in un lavoro lungo 18 ore tra le 9,30 del 18 dicembre e le 3,37 della notte successiva. «È stato necessario collocare il rene in una posizione diversa, all’interno dell’addome anziché nella zona inguino-addominale, perché quello dell’adulto è più grande di quello del bambino, ma l’operazione è perfettamente riuscita – approfondisce Pinelli -. Per il fegato, invece, in questo caso la tecnica “split” (introdotta proprio all’ospedale di Bergamo nel 1999, ndr) è stata adattata per effettuare il prelievo dal genitore solo di una piccola parte di fegato, il 25% circa. È stato un progetto pensato per mesi e portato a termine brillantemente». Ora, rimarca Pinelli, «la qualità di vita è garantita per entrambi». «Abbiamo pregato Dio affinché ci aiutasse e lui ci ha ascoltati – aggiunge il padre della piccola -. I medici dell’ospedale di Bergamo hanno svolto il compito più grande e più responsabile. Noi abbiamo semplicemente fatto ciò che farebbe qualsiasi genitore».

«Un risultato straordinario»

È un traguardo che s’inserisce nella storia d’eccellenza dell’ospedale di Bergamo, segnata in questo specifico campo dalla «scuola» di Bruno Gridelli e Michele Colledan, che nel 1997 eseguirono il primo trapianto di fegato – su una piccola paziente pediatrica – insieme ai colleghi Andrea Segalin e Alessandro Lucianetti.