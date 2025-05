Elezioni comunali, chiusi i seggi: l’affluenza a Bergamo chiude al 59,09%

Chiusi alle 15 i seggi nei 117 Comuni italiani interessati dalle elezioni amministrative: già in serata si conosceranno i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

Affluenza in Bergamasca: vola a Castione

L’affluenza a Bergamo chiude al 59,09% nella giornata di lunedì 26 maggio: a Calcinate ha votato il 60,71%, a Canonica il 44,56% e a Castione il 72,52% degli aventi diritto. Il valore in provincia di Bergamo è più alto rispetto a quello nazionale in cui, secondo i dati del ministero dell’Interno, l’affluenza si è attestata al 56,29%, rispetto al 56,32% della tornata precedente. In generale in Bergamasca il dato dell’affluenza si è mantenuto stabile rispetto alle urne del giugno 2024 in cui si attestava intorno al 57,60. Il dato lombardo invece si attesta intorno al 52,17%.

La prima giornata elettorale, l’affluenza

Alla chiusura della prima giornata elettorale, domenica 25 maggio alle 23, l’affluenza nazionale si è attestata al 43,85%, in calo rispetto al 49,52% registrato nella scorsa tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. Diversa la situazione in provincia di Bergamo, dove nei tre Comuni al voto – Castione della Presolana, Calcinate e Canonica d’Adda – si è raggiunto complessivamente il 49,72%, superando il dato del 47,11% delle precedenti amministrative.

A trainare è stato Castione della Presolana, dove si è recato alle urne il 60,81% degli aventi diritto, ben oltre il 33,41% del 2021, quando si presentò una sola lista. La sfida tra Samantha Tagliaferri («CambiAmo Castione») e Leonardo La Rosa («Castione Comunità e futuro») ha mobilitato l’elettorato, con il seggio di Dorga sempre in testa per affluenza.

A Calcinate, dove si confrontano tre liste (Lorena Boni per «Controcorrente per Calcinate», Paola Taiocchi per «Calcinate al centro», Angelo Orlando per «Calcinate Più»), l’affluenza ha raggiunto il 52,09%, in linea con il 52,27% del 2021. Già nella mattinata si era registrato un forte afflusso: alle 12.30 aveva votato il 18,43% degli elettori.