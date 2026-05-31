Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 31 Maggio 2026

Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video

TEMPO LIBERO. Grande affluenza per l’inaugurazione degli spazi al Parco Goisis e al Baluardo San Giacomo, aperti fino al 13 settembre. Qualche sanzione per le moto in Città Alta.

Lettura 1 min.
Filippo Curnis
Filippo Curnis

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video
Lo spazio estivo al Parco Goisis al Monterosso ha debuttato sabato 30 maggio con buon successo di presenze
(Foto di Bedolis)

L’estate a Bergamo è già partita. Sebbene manchi ancora qualche settimana all’inizio ufficiale della stagione, la città ha già avuto un primo assaggio di atmosfera estiva, complice il tempo favorevole e le temperature elevate. La voglia di godersi belle serate all’aria aperta ha portato tanti bergamaschi, ma anche qualche turista, a riempire due spazi estivi nella loro serata inaugurale per la stagione 2026. Sabato 30 maggio gli estivi del Parco Goisis e del Baluardo San Giacomo hanno aperto per la prima volta i battenti e rimarranno in servizio fino al 13 settembre. Ottima la risposta del pubblico: sia sulle Mura, sia all’esterno del parco cittadino, il colpo d’occhio è stato notevole e i posti liberi nei tradizionali tavoloni pressoché assenti.

Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video
In Porta San Giacomo lo spazio estivo di Città Alta
Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video
Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video
Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video

Monterosso, successo da 10 anni

Una fotografia tutt’altro che scontata se si pensa anche al fatto che questo weekend cada nel ponte del due giugno, per la Festa della Repubblica, e tanti bergamaschi si siano spostati fuori città. L’area del Parco Goisis, nel quartiere di Monterosso, è ormai una piacevole conoscenza. Quest’anno è la decima stagione di gestione della Tassino Eventi Srl e l’offerta è in continua evoluzione. Dagli hamburger, alle fritture fino alla pizza, al sushi, alla cucina tradizionale e al gelato. Il ricco menù gastronomico sarà accompagnato da alcune serate musicali con note punk rock e raggae. Le date e il programma sono ancora in via di definizione.

Qualche sanzione sulle Mura

Da Monterosso alle Mura Venete, lo spartito non cambia: tavoli pieni in ogni ordine di posto. La novità qui, anche se non assoluta, riguarda la posizione dello spazio. Quest’anno l’estivo si è spostato dallo spalto San Michele, dove sono in corso dei lavori, al baluardo di San Giacomo, a fianco dell’omonima porta. È gestito da La Birreria di Bergamo Alta Food and Beverage snc e l’offerta gastronomica si basa su piatti della tradizione, estivi e Burger Gourmet. Anche in Città Alta si è registrata una buona affluenza, nonostante i pochi stalli per le moto presenti a quell’altezza. Alcuni avventori, non molti a dire il vero, hanno deciso così di parcheggiare la propria moto fuori dagli spazi adibiti e la Polizia Locale si è presentata verso le 20.15 per sanzionare qualche mezzo. Un fatto che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca a uno dei gestori, che ha chiosato così: «poi non lamentiamoci che gli spazi cittadini siano poco vivi e frequentati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Monumenti, Siti storici
Arte, cultura, intrattenimento
Alimenti
Beni Consumo
Economia, affari e finanza
Filippo Curnis
San Giacomo
Tassino Eventi Srl
Beverage snc