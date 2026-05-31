Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video

L’estate a Bergamo è già partita. Sebbene manchi ancora qualche settimana all’inizio ufficiale della stagione, la città ha già avuto un primo assaggio di atmosfera estiva, complice il tempo favorevole e le temperature elevate. La voglia di godersi belle serate all’aria aperta ha portato tanti bergamaschi, ma anche qualche turista, a riempire due spazi estivi nella loro serata inaugurale per la stagione 2026. Sabato 30 maggio gli estivi del Parco Goisis e del Baluardo San Giacomo hanno aperto per la prima volta i battenti e rimarranno in servizio fino al 13 settembre. Ottima la risposta del pubblico: sia sulle Mura, sia all’esterno del parco cittadino, il colpo d’occhio è stato notevole e i posti liberi nei tradizionali tavoloni pressoché assenti.

In Porta San Giacomo lo spazio estivo di Città Alta

Monterosso, successo da 10 anni

Una fotografia tutt’altro che scontata se si pensa anche al fatto che questo weekend cada nel ponte del due giugno, per la Festa della Repubblica, e tanti bergamaschi si siano spostati fuori città. L’area del Parco Goisis, nel quartiere di Monterosso, è ormai una piacevole conoscenza. Quest’anno è la decima stagione di gestione della Tassino Eventi Srl e l’offerta è in continua evoluzione. Dagli hamburger, alle fritture fino alla pizza, al sushi, alla cucina tradizionale e al gelato. Il ricco menù gastronomico sarà accompagnato da alcune serate musicali con note punk rock e raggae. Le date e il programma sono ancora in via di definizione.

Qualche sanzione sulle Mura