Estate già partita: pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video
TEMPO LIBERO. Grande affluenza per l’inaugurazione degli spazi al Parco Goisis e al Baluardo San Giacomo, aperti fino al 13 settembre. Qualche sanzione per le moto in Città Alta.Lettura 1 min.
L’estate a Bergamo è già partita. Sebbene manchi ancora qualche settimana all’inizio ufficiale della stagione, la città ha già avuto un primo assaggio di atmosfera estiva, complice il tempo favorevole e le temperature elevate. La voglia di godersi belle serate all’aria aperta ha portato tanti bergamaschi, ma anche qualche turista, a riempire due spazi estivi nella loro serata inaugurale per la stagione 2026. Sabato 30 maggio gli estivi del Parco Goisis e del Baluardo San Giacomo hanno aperto per la prima volta i battenti e rimarranno in servizio fino al 13 settembre. Ottima la risposta del pubblico: sia sulle Mura, sia all’esterno del parco cittadino, il colpo d’occhio è stato notevole e i posti liberi nei tradizionali tavoloni pressoché assenti.
Monterosso, successo da 10 anni
Una fotografia tutt’altro che scontata se si pensa anche al fatto che questo weekend cada nel ponte del due giugno, per la Festa della Repubblica, e tanti bergamaschi si siano spostati fuori città. L’area del Parco Goisis, nel quartiere di Monterosso, è ormai una piacevole conoscenza. Quest’anno è la decima stagione di gestione della Tassino Eventi Srl e l’offerta è in continua evoluzione. Dagli hamburger, alle fritture fino alla pizza, al sushi, alla cucina tradizionale e al gelato. Il ricco menù gastronomico sarà accompagnato da alcune serate musicali con note punk rock e raggae. Le date e il programma sono ancora in via di definizione.
Qualche sanzione sulle Mura
Da Monterosso alle Mura Venete, lo spartito non cambia: tavoli pieni in ogni ordine di posto. La novità qui, anche se non assoluta, riguarda la posizione dello spazio. Quest’anno l’estivo si è spostato dallo spalto San Michele, dove sono in corso dei lavori, al baluardo di San Giacomo, a fianco dell’omonima porta. È gestito da La Birreria di Bergamo Alta Food and Beverage snc e l’offerta gastronomica si basa su piatti della tradizione, estivi e Burger Gourmet. Anche in Città Alta si è registrata una buona affluenza, nonostante i pochi stalli per le moto presenti a quell’altezza. Alcuni avventori, non molti a dire il vero, hanno deciso così di parcheggiare la propria moto fuori dagli spazi adibiti e la Polizia Locale si è presentata verso le 20.15 per sanzionare qualche mezzo. Un fatto che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca a uno dei gestori, che ha chiosato così: «poi non lamentiamoci che gli spazi cittadini siano poco vivi e frequentati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA