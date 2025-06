Estivi a Bergamo, il Goisis apre le danze. Trucca e Città Alta ancora fermi

Il Parco Goisis dà ufficialmente il via alla stagione 2025 degli estivi della città. Domenica 1° giugnp allo spazio estivo di Monterosso si è tenuta la serata inaugurale, con tantissime persone accorse per godersi e assaporare una delle prime autentiche sere d’estate.

La Trucca e San Michele

Per gli altri due estivi di Bergamo, al parco della Trucca (vera e propria novità), e al baluardo di San Michele in Città Alta, situato tra porta Sant’Agostino e l’ex casa del Custode dell’acquedotto (alternativa alla consueta area del Parco Sant’Agostino, fuori uso per lavori), bisognerà attendere ancora qualche giorno. Presenti i primi allestimenti, ma i lavori sono in corso. Il vicesindaco con delega al Commercio Sergio Gandi ha fatto sapere che «il Comune di Bergamo dal 1° giugno ha autorizzato l’uso delle aree assegnate agli operatori che si sono aggiudicati il bando. I gestori, poi, sono liberi di valutare quando avviare le attività».

Al baluardo San Michele e al Goisis le attività chiuderanno all’1 di notte da domenica a giovedì e nei festivi, mentre alla Trucca a mezzanotte. Orario invariato per San Michele e la Trucca il venerdì, il sabato e nei prefestivi. Per il Goisis nelle stesse giornate la chiusura sarà invece posticipata alle 2 di notte

Si chiuderà il 14 settembre

I tre estivi in rampa di lancio vanno ad aggiungersi agli spazi già in funzione, come l’Edonè a Redona o Daste

