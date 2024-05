Ex mensa Magrini, al via la demolizione. Presto alloggi e uffici

Era abbandonato da circa 30 anni, ultimo baluardo dell ’ex Magrini , ormai oggetto estraneo del quartiere di Carnovali , «dimenticato» (perché già allora di un’altra proprietà) dal maxi progetto di riqualificazione residenziale che vent’anni fa ha cambiato il volto di quella zona a ridosso della ferrovia. L’edificio dell’ ex mensa della storica fabbrica dismessa sul finire del secolo scorso, è stato per lustri meta di sbandati e tossicodipendenti. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di demolizione; da qui a un anno la palazzina a due piani sarà ricostruita, al suo interno troveranno posto 46 unità immobiliari , tra appartamenti e uffici. L’edificio è stato rilevato all’asta dalla società Palazzo Marinoni srl di Rogno; per anni i progetti di recupero si sono scontrati con la difficoltà di dare una nuova destinazione a quegli spazi, vista la vicinanza con i binari.

Il progetto passato il vaglio prima di Rfi, poi degli uffici comunali (il permesso di costruire è stato rilasciato il 31 ottobre scorso), è stato affidato allo studio di architettura Bassani di Bergamo. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana, senza dunque ulteriore consumo di suolo: la palazzina occuperà la stessa superficie di quella precedente; il cantiere dovrebbe chiudersi entro dieci-dodici mesi, restituendo così a Carnovali un’area abbandonata che per molti anni ha creato malumori all’interno del quartiere. Attualmente è in corso la demolizione, per cui serviranno ancora alcuni giorni. L’area di cantiere, lungo la via Magrini, interessa anche una parte della carreggiata, ma la strada è rimasta aperta al traffico. L’ultimo intervento risale a circa quattro anni, quando l’edificio era stato sigillato e messo in sicurezza perché a rischio crollo.