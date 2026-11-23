La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito nella giornata di lunedì 23 novembre nelle province di Roma, Bergamo e Brescia un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 5,2 milioni di euro nei confronti di tre persone. La misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, riguarda una società che vendeva mobili e accessori per l’arredamento. La somma corrisponde, secondo l’accusa, al profitto della presunta sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Perquisizioni per quattro indagati

Con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di Bergamo e Brescia sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di quattro indagati, compresi i tre destinatari del sequestro. Nell’inchiesta si ipotizzano, a vario titolo, anche la bancarotta fraudolenta patrimoniale e per operazioni dolose e l’autoriciclaggio di capitali di presunta provenienza illecita.

Il fallimento e il gruppo di 21 società ed enti

L’inchiesta del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, condotta anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, è partita dal dissesto della società, che aveva diversi punti vendita al dettaglio nel Nord Italia. Il Tribunale di Roma l’ha dichiarata fallita nel luglio 2022, con un passivo di oltre 38 milioni di euro. Secondo gli investigatori, faceva parte di un gruppo di 21 soggetti giuridici gestiti di fatto dai tre destinatari della misura.

Oltre 28 milioni di imposte non versate

Gli accertamenti, ai quali ha contribuito il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo, hanno fatto emergere, secondo la ricostruzione degli inquirenti, diverse operazioni con cui sarebbero state sottratte risorse alla società. L’accusa contesta il sistematico mancato versamento di oltre 28 milioni di euro di imposte, l’esposizione di crediti ritenuti inesistenti per 11 milioni e bonifici per oltre 24 milioni, che secondo gli investigatori erano privi di giustificazione contabile e riportavano causali generiche.