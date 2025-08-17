Ferragosto, 760 soccorsi: «Un minuto per decidere» - Video

«Si inginocchi di fianco al petto, mani al centro del petto una sopra l’altra. Fatto? Adesso schiacciamo forte trenta volte a questo ritmo: uno, due tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sta respirando il signore?». Da un capo del telefono c’è l’operatrice tecnica della Sala operativa Soreu delle Alpi, all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dall’altro c’è una donna che sta soccorrendo un ottantenne in arresto cardiaco. È tornato a casa, si è seduto sul divano e ha perso i sensi. Sono le 11.20 di Ferragosto, fuori fa caldissimo e mentre c’è gente che prepara la grigliata, alla Soreu un medico, 4-5 infermieri e 10 operatori tecnici sono impegnati a gestire le chiamate di soccorso che arrivano dalle province di Bergamo, Brescia e Sondrio. Alla fine della giornata saranno 800, con l’attivazione di 760 missioni di cui 29 con i cinque elicotteri della Lombardia.