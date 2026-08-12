Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026

Ferragosto con il sole, poi la svolta: stop al caldo africano, arrivano temporali e aria fresca

PREVISIONI. Secondo 3Bmeteo dal 16-17 agosto l’anticiclone africano inizierà a cedere: attesi temporali anche forti, possibili grandinate e un deciso calo delle temperature.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ferragosto con il sole, poi la svolta: stop al caldo africano, arrivano temporali e aria fresca

Dopo oltre venti giorni di caldo intenso, con temperature costantemente sopra le medie stagionali, l’estate 2026 potrebbe essere vicina a una prima vera svolta. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, Ferragosto sarà segnato ancora dal bel tempo (e dal caldo) ma dopo il 15 agosto l’anticiclone africano inizierà a cedere sotto la spinta di correnti atlantiche più fresche, con il ritorno dei temporali e un sensibile calo delle temperature.

«La lunghissima quarta ondata di caldo africano di questa rovente estate sta per avviarsi alla conclusione», spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. Il cambiamento è atteso tra il 16 e il 17 agosto, quando una perturbazione in discesa dall’Europa nord-occidentale dovrebbe raggiungere inizialmente le regioni settentrionali.

Sole protagonista a Ferragosto

Fino a Ferragosto, però, il sole resterà ancora protagonista. Le temperature potranno raggiungere i 36-38 gradi in Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud, mentre temporali di calore potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi. Il 15 agosto i fenomeni saranno più probabili sulle Alpi centro-occidentali, localmente sulle Prealpi e lungo alcuni tratti dell’Appennino.

I primi segnali del cambiamento sono attesi già da domenica 16 agosto, con rovesci e temporali su parte del Nord e sull’alto Tirreno. Nella prima parte della prossima settimana il fronte perturbato potrebbe poi estendersi verso il Centro e parte del Sud, anche se traiettoria e tempistiche restano da definire.

Temporali intensi e calo termico

Particolare attenzione andrà prestata all’intensità dei fenomeni: il contrasto tra l’aria molto calda presente sulla Penisola e le correnti più fresche in arrivo potrebbe favorire temporali forti, grandinate e colpi di vento.

La novità più attesa sarà però il calo termico. Già domenica le massime potrebbero avvicinarsi ai 30 gradi al Nord-Ovest e sull’alto Tirreno. Entro metà della prossima settimana, secondo 3bmeteo, le temperature dovrebbero tornare su valori più vicini alle medie del periodo in gran parte d’Italia, regalando finalmente una tregua dalla lunga fase di caldo africano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Statistiche
Vacanze
Tempo libero
Previsioni
Meteo
Manuel Mazzoleni
3bmeteo