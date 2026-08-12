Ferragosto con il sole, poi la svolta: stop al caldo africano, arrivano temporali e aria fresca

Dopo oltre venti giorni di caldo intenso, con temperature costantemente sopra le medie stagionali, l’estate 2026 potrebbe essere vicina a una prima vera svolta. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, Ferragosto sarà segnato ancora dal bel tempo (e dal caldo) ma dopo il 15 agosto l’anticiclone africano inizierà a cedere sotto la spinta di correnti atlantiche più fresche, con il ritorno dei temporali e un sensibile calo delle temperature.

«La lunghissima quarta ondata di caldo africano di questa rovente estate sta per avviarsi alla conclusione», spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. Il cambiamento è atteso tra il 16 e il 17 agosto, quando una perturbazione in discesa dall’Europa nord-occidentale dovrebbe raggiungere inizialmente le regioni settentrionali.

Sole protagonista a Ferragosto

Fino a Ferragosto, però, il sole resterà ancora protagonista. Le temperature potranno raggiungere i 36-38 gradi in Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud, mentre temporali di calore potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi. Il 15 agosto i fenomeni saranno più probabili sulle Alpi centro-occidentali, localmente sulle Prealpi e lungo alcuni tratti dell’Appennino.

I primi segnali del cambiamento sono attesi già da domenica 16 agosto, con rovesci e temporali su parte del Nord e sull’alto Tirreno. Nella prima parte della prossima settimana il fronte perturbato potrebbe poi estendersi verso il Centro e parte del Sud, anche se traiettoria e tempistiche restano da definire.

Temporali intensi e calo termico

Particolare attenzione andrà prestata all’intensità dei fenomeni: il contrasto tra l’aria molto calda presente sulla Penisola e le correnti più fresche in arrivo potrebbe favorire temporali forti, grandinate e colpi di vento.