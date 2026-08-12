Ferragosto con il sole, poi la svolta: stop al caldo africano, arrivano temporali e aria fresca
PREVISIONI. Secondo 3Bmeteo dal 16-17 agosto l’anticiclone africano inizierà a cedere: attesi temporali anche forti, possibili grandinate e un deciso calo delle temperature.Lettura 1 min.
Dopo oltre venti giorni di caldo intenso, con temperature costantemente sopra le medie stagionali, l’estate 2026 potrebbe essere vicina a una prima vera svolta. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, Ferragosto sarà segnato ancora dal bel tempo (e dal caldo) ma dopo il 15 agosto l’anticiclone africano inizierà a cedere sotto la spinta di correnti atlantiche più fresche, con il ritorno dei temporali e un sensibile calo delle temperature.
«La lunghissima quarta ondata di caldo africano di questa rovente estate sta per avviarsi alla conclusione», spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. Il cambiamento è atteso tra il 16 e il 17 agosto, quando una perturbazione in discesa dall’Europa nord-occidentale dovrebbe raggiungere inizialmente le regioni settentrionali.
Sole protagonista a Ferragosto
Fino a Ferragosto, però, il sole resterà ancora protagonista. Le temperature potranno raggiungere i 36-38 gradi in Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud, mentre temporali di calore potranno svilupparsi soprattutto sui rilievi. Il 15 agosto i fenomeni saranno più probabili sulle Alpi centro-occidentali, localmente sulle Prealpi e lungo alcuni tratti dell’Appennino.
I primi segnali del cambiamento sono attesi già da domenica 16 agosto, con rovesci e temporali su parte del Nord e sull’alto Tirreno. Nella prima parte della prossima settimana il fronte perturbato potrebbe poi estendersi verso il Centro e parte del Sud, anche se traiettoria e tempistiche restano da definire.
Temporali intensi e calo termico
Particolare attenzione andrà prestata all’intensità dei fenomeni: il contrasto tra l’aria molto calda presente sulla Penisola e le correnti più fresche in arrivo potrebbe favorire temporali forti, grandinate e colpi di vento.
La novità più attesa sarà però il calo termico. Già domenica le massime potrebbero avvicinarsi ai 30 gradi al Nord-Ovest e sull’alto Tirreno. Entro metà della prossima settimana, secondo 3bmeteo, le temperature dovrebbero tornare su valori più vicini alle medie del periodo in gran parte d’Italia, regalando finalmente una tregua dalla lunga fase di caldo africano.
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