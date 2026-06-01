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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran Prix

IL FATTO. Incidente sul circuito delle Mura durante la 22ª edizione della manifestazione: illesi padre e figlio a bordo della Ferrari Gts Turbo. L’organizzazione annuncia una nuova chicane per aumentare la sicurezza.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran Prix
La Ferrari GTS Turbo dopo l’incidente

Bergamo

Un incidente ha causato gravi danni ad una Ferrari storica durante la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix , che si è svolto domenica 31 maggio sul circuito delle Mura in Città Alta.

Il mezzo rosso fiammante, risalente agli anni Ottanta, ha perso aderenza in una semicurva poco prima del Parking Fara, dopo la discesa della Boccola, in direzione Sant’Agostino, e si è schiantato contro un albero a bordo strada. I due occupanti, padre e figlio, sono stati soccorsi dall’ambulanza dell’organizzazione, ma non hanno necessitato di cure mediche.

Sul tratto di strada in questione non era presente il grande pubblico che si distribuisce generalmente lungo viale delle Mura e Colle Aperto. La perdita di controllo e l’impatto contro un albero è avvenuto probabilmente per la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto.

«Tenuto conto dell’incidente, si aggiungerà una chicane per rallentare ulteriormente i mezzi»

La Ferrari Gts Turbo incidentata è stata rimossa da un carro attrezzi e portata in rimessa per le riparazioni del caso. L’organizzazione, interpellata sull’accaduto, fa presente che «tenuto conto dell’incidente, si aggiungerà una chicane per rallentare ulteriormente i mezzi. Già nel briefing prima della partenza abbiamo sottolineato che la manifestazione non è una corsa ma uno show e per garantire la massima sicurezza avevamo predisposto più di 50 uomini e sbandieratori lungo tutto il percorso. Nessuno è rimasto ferito e anche i danni alla vettura verranno riparati, riportandola agli antichi splendori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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