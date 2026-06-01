Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran Prix

Un incidente ha causato gravi danni ad una Ferrari storica durante la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix , che si è svolto domenica 31 maggio sul circuito delle Mura in Città Alta.

Il mezzo rosso fiammante, risalente agli anni Ottanta, ha perso aderenza in una semicurva poco prima del Parking Fara, dopo la discesa della Boccola, in direzione Sant’Agostino, e si è schiantato contro un albero a bordo strada. I due occupanti, padre e figlio, sono stati soccorsi dall’ambulanza dell’organizzazione, ma non hanno necessitato di cure mediche.

Sul tratto di strada in questione non era presente il grande pubblico che si distribuisce generalmente lungo viale delle Mura e Colle Aperto. La perdita di controllo e l’impatto contro un albero è avvenuto probabilmente per la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto.