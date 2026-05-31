Bergamo Historic Gran Prix, rombo di motori sulle Mura - Foto e video

Bergamo è tornata a respirare il fascino delle grandi corse del passato con la 22esima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, che domenica 31 maggio ha richiamato migliaia di appassionati lungo il suggestivo circuito delle Mura Venete. Oltre 130 tra automobili e motociclette storiche hanno animato la manifestazione, riportando in città l’atmosfera del celebre Gran Premio che nel 1935 vide il trionfo di Tazio Nuvolari al volante dell’Alfa Romeo P3.

L’attesa per la gara

Fin dal mattino Colle Aperto si è trasformata in un museo a cielo aperto con l’esposizione dei mezzi e la tradizionale punzonatura. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.30, il pubblico attende la manche sul tracciato di 2.980 metri che si snoda attorno a Città Alta, tra il rombo dei motori e il fascino senza tempo di vetture e moto provenienti da tutta Europa.

Tra i protagonisti la Maserati 6 CM del 1938, la Bugatti 35B del 1925 e la Diatto GP del 1922 vincitrice della Targa Florio, accanto a esemplari storici di Ferrari, Lamborghini, Mercedes e Jaguar. Grande interesse anche per le motociclette, con modelli di MV Agusta, Mondial, Rumi, Honda, Norton, Laverda, Ducati e Gilera.