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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 28 Maggio 2026

«Bergamo Historic Gran Prix» e «Carnevale boliviano»: domenica ricca di eventi in città - Le modifiche alla viabilità

IN CENTRO. Due appuntamenti a Bergamo domenica 31 maggio: il circuito di auto d’epoca e

Lettura 1 min.
«Bergamo Historic Gran Prix» e «Carnevale boliviano»: domenica ricca di eventi in città - Le modifiche alla viabilità
L’edizione 2024 del Bergamo Historic Gran Prix

Domenica 31 maggio Bergamo ospiterà due manifestazioni che animeranno le zone centrali della città: il «Bergamo Historic Gran Prix 2026 – Circuito delle Mura», in programma in Città Alta, e il «Carnevale Boliviano» che attraverserà il centro cittadino con una grande sfilata e momenti di festa e musica. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative, il Comune di Bergamo ha predisposto provvedimenti temporanei di regolazione della viabilità e della sosta.

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Bergamo Historic Gran Prix

La manifestazione motoristica «Bergamo Historic Gran Prix 2026 – Circuito delle Mura», si svolgerà domenica 31 maggio in Città Alta interessando il viale delle Mura, via della Fara, Colle Aperto, via Boccola, piazzale Sant’Agostino e le principali direttrici di accesso all’area. Le modifiche alla viabilità inizieranno già da sabato 30 maggio con l’istituzione di divieti di sosta in alcune aree dedicate all’organizzazione dell’evento, tra cui Colle Aperto e l’area parcheggio in via Betty Ambiveri. Domenica 31 maggio saranno invece attivi provvedimenti di divieto di sosta, chiusura e limitazione al traffico e ai mezzi del trasporto pubblico locale già a partire dalle 5 e fino a fine manifestazione. Saranno inoltre istituiti sensi obbligatori, strade a fondo chiuso e deviazioni per consentire l’accesso ai residenti e garantire la sicurezza lungo il circuito.

Carnevale Boliviano

Sempre domenica 31 maggio, si svolgerà il «Carnevale Boliviano», promosso dal Consolato Generale della Bolivia a Milano, con una sfilata che attraverserà alcune delle principali vie e piazze del centro cittadino fino a piazza Matteotti. La sfilata si svolgerà tra le 16.30 e le 20 lungo il percorso via Broseta – piazza Pontida – largo Rezzara – via XX Settembre – piazza Matteotti, con sospensioni temporanee della circolazione veicolare, comprese alcune linee del trasporto pubblico locale, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Anche in questo caso saranno predisposte deviazioni, doppi sensi temporanei per residenti e frontisti e specifiche misure di presidio e sicurezza lungo il percorso della manifestazione.

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