«Bergamo Historic Gran Prix» e «Carnevale boliviano»: domenica ricca di eventi in città - Le modifiche alla viabilità

Domenica 31 maggio Bergamo ospiterà due manifestazioni che animeranno le zone centrali della città: il «Bergamo Historic Gran Prix 2026 – Circuito delle Mura», in programma in Città Alta, e il «Carnevale Boliviano» che attraverserà il centro cittadino con una grande sfilata e momenti di festa e musica. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative, il Comune di Bergamo ha predisposto provvedimenti temporanei di regolazione della viabilità e della sosta.

Bergamo Historic Gran Prix

La manifestazione motoristica «Bergamo Historic Gran Prix 2026 – Circuito delle Mura», si svolgerà domenica 31 maggio in Città Alta interessando il viale delle Mura, via della Fara, Colle Aperto, via Boccola, piazzale Sant’Agostino e le principali direttrici di accesso all’area. Le modifiche alla viabilità inizieranno già da sabato 30 maggio con l’istituzione di divieti di sosta in alcune aree dedicate all’organizzazione dell’evento, tra cui Colle Aperto e l’area parcheggio in via Betty Ambiveri. Domenica 31 maggio saranno invece attivi provvedimenti di divieto di sosta, chiusura e limitazione al traffico e ai mezzi del trasporto pubblico locale già a partire dalle 5 e fino a fine manifestazione. Saranno inoltre istituiti sensi obbligatori, strade a fondo chiuso e deviazioni per consentire l’accesso ai residenti e garantire la sicurezza lungo il circuito.

Carnevale Boliviano