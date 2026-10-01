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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Festa dei nonni, i Gelatieri Bergamaschi portano il gelato nelle Rsa

L’INIZIATIVA. Il 2 ottobre coni e coppette saranno offerti agli ospiti di Rsa, centri diurni e associazioni. Coinvolte 15 gelaterie del territorio.

Lettura 1 min.
Festa dei nonni, i Gelatieri Bergamaschi portano il gelato nelle Rsa

Bergamo

Un gelato per celebrare la Festa dei nonni e trasformare la ricorrenza in un gesto di vicinanza. Venerdì 2 ottobre i Gelatieri Bergamaschi di Confcommercio Bergamo porteranno coni e coppette agli ospiti di Rsa, centri diurni e associazioni del territorio, coinvolgendo complessivamente 19 realtà.

Gelato in dono nelle Rsa della Bergamasca

All’iniziativa aderiscono 15 gelaterie, abbinate alle strutture del territorio. Il gruppo Gelatieri Bergamaschi sosterrà inoltre direttamente la Rsa Palazzolo di Torre Boldone, con gusti ispirati alla stagione: castagna, cioccolato fondente, fiordilatte, stracciatella e un crumble al mais spinato. L’iniziativa si inserisce nel percorso solidale portato avanti dal gruppo: durante l’estate sono stati raccolti circa 2 mila euro per finalità benefiche. «Anche un gelato offerto, nella sua semplicità, diventa un gesto di vicinanza», sottolinea Sara Bosatelli, presidente dei Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo.

Le gelaterie aderenti e le strutture coinvolte

- Il dolce freddo di Albano Sant’Alessandro: Centro pensionati anziani di Albano Sant’Alessandro e Rsa Papa Giovanni Paolo I di Seriate.
- Laboratorio Gelateria Franca di Albino e Leffe: Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro di Gandino.
- Fior di panna di Almenno San Bartolomeo: Fondazione Casa Serena Onlus di Brembate di Sopra.
- Mandorlacchio di Bergamo: Don Orione di Bergamo.
- Selzcafè di Clusone: Casa Albergo Fondazione Sant’Andrea di Clusone.
- Gelateria Artigianale di Nembro: Fondazione Rsa Nembro Onlus e Centro Diurno di Nembro.
- Bar Commercio Gelateria di Osio Sotto: Centro Diurno Integrato e Casa di Riposo Opera Pia Olmo.
- Mologni Gelato di Paratico: Casa di Riposo Don Gaudenzio Martinazzoli di Capriolo.
- Sottozero Gelato & Cioccolato di Rovetta: Fondazione Milesi di Gromo.
- La Gelateria di Mangini Marco di San Pellegrino Terme: Rsa Oasi San Pellegrino.
- Gelatiamo di Treviolo: Rsa Santa Chiara di Bergamo e Centro Diurno Arioli Dolci di Treviolo.
- Gelateria L’Oasi di Villongo: Fondazione Buonomo Cacciamatta di Tavernola Bergamasca.
- Il Gioppino di Zanica: Associazione Anziani e Pensionati di Zanica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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