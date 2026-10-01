Festa dei nonni, i Gelatieri Bergamaschi portano il gelato nelle Rsa

Un gelato per celebrare la Festa dei nonni e trasformare la ricorrenza in un gesto di vicinanza. Venerdì 2 ottobre i Gelatieri Bergamaschi di Confcommercio Bergamo porteranno coni e coppette agli ospiti di Rsa, centri diurni e associazioni del territorio, coinvolgendo complessivamente 19 realtà.

Gelato in dono nelle Rsa della Bergamasca

All’iniziativa aderiscono 15 gelaterie , abbinate alle strutture del territorio. Il gruppo Gelatieri Bergamaschi sosterrà inoltre direttamente la Rsa Palazzolo di Torre Boldone , con gusti ispirati alla stagione: castagna, cioccolato fondente, fiordilatte, stracciatella e un crumble al mais spinato. L’iniziativa si inserisce nel percorso solidale portato avanti dal gruppo: durante l’estate sono stati raccolti circa 2 mila euro per finalità benefiche . «Anche un gelato offerto, nella sua semplicità, diventa un gesto di vicinanza», sottolinea Sara Bosatelli , presidente dei Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo .

Le gelaterie aderenti e le strutture coinvolte

- Il dolce freddo di Albano Sant’Alessandro: Centro pensionati anziani di Albano Sant’Alessandro e Rsa Papa Giovanni Paolo I di Seriate.

- Laboratorio Gelateria Franca di Albino e Leffe: Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro di Gandino.

- Fior di panna di Almenno San Bartolomeo: Fondazione Casa Serena Onlus di Brembate di Sopra.

- Mandorlacchio di Bergamo: Don Orione di Bergamo.

- Selzcafè di Clusone: Casa Albergo Fondazione Sant’Andrea di Clusone.

- Gelateria Artigianale di Nembro: Fondazione Rsa Nembro Onlus e Centro Diurno di Nembro.

- Bar Commercio Gelateria di Osio Sotto: Centro Diurno Integrato e Casa di Riposo Opera Pia Olmo.

- Mologni Gelato di Paratico: Casa di Riposo Don Gaudenzio Martinazzoli di Capriolo.

- Sottozero Gelato & Cioccolato di Rovetta: Fondazione Milesi di Gromo.

- La Gelateria di Mangini Marco di San Pellegrino Terme: Rsa Oasi San Pellegrino.

- Gelatiamo di Treviolo: Rsa Santa Chiara di Bergamo e Centro Diurno Arioli Dolci di Treviolo.

- Gelateria L’Oasi di Villongo: Fondazione Buonomo Cacciamatta di Tavernola Bergamasca.

- Il Gioppino di Zanica: Associazione Anziani e Pensionati di Zanica.