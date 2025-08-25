Festa di Sant’Alessandro: Palazzo Frizzoni apre le porte alla città con una visita guidata gratuita

Martedì 26 agosto, dalle 16 alle 17.30 circa, Palazzo Frizzoni sarà infatti protagonista di un’iniziativa speciale: una visita guidata gratuita, pensata per far conoscere ai bergamaschi (e non solo) gli spazi più significativi della vita amministrativa cittadina. A guidare il percorso sarà il professor Giovanni Carullo, studioso e profondo conoscitore della storia locale, mentre l’iniziativa è stata voluta e promossa dalla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo.