Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 25 Agosto 2025

Festa di Sant’Alessandro: Palazzo Frizzoni apre le porte alla città con una visita guidata gratuita

IL PATRONO. Un’occasione per scoprire i luoghi meno conosciuti della sede istituzionale del Comune di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web

In occasione della Festa di Sant’Alessandro , patrono della città di Bergamo, il Comune apre le porte della sua sede istituzionale per accogliere i cittadini in un pomeriggio all’insegna della storia, della cultura e della partecipazione civica.

Martedì 26 agosto, dalle 16 alle 17.30 circa, Palazzo Frizzoni sarà infatti protagonista di un’iniziativa speciale: una visita guidata gratuita, pensata per far conoscere ai bergamaschi (e non solo) gli spazi più significativi della vita amministrativa cittadina. A guidare il percorso sarà il professor Giovanni Carullo, studioso e profondo conoscitore della storia locale, mentre l’iniziativa è stata voluta e promossa dalla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo.

La visita permetterà di esplorare ambienti normalmente non accessibili al pubblico, attraversando luoghi ricchi di storia e valore simbolico. Si partirà dal cortile interno per poi proseguire verso la Sala Caccia, il suggestivo Corridoio dei Cardinali, lo scalone monumentale, la Sala degli Specchi, fino agli uffici istituzionali del Sindaco, del Segretario generale e del Capo di Gabinetto. Il percorso si concluderà nell’Aula consiliare, cuore decisionale della vita politica bergamasca. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Vacanze
politica
governo
Pubblica amministrazione, PA
Romina Russo
Giovanni Carullo