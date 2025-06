Fumo nero alla Donadoni in Città Alta, evacuati 120 studenti - Foto e video

Attimi di apprensione questa mattina, mercoledì 4 giugno, alla scuola media Donadoni di Città Alta. Intorno alle 11.30 è scattato l’ allarme antincendio dopo che del fumo nero si è diffuso da un’ aula con alcune stampanti adibita a laboratorio , fortunatamente vuota in quel momento.

Evacuati in via precauzionale circa 120 alunni. Si tratta di sei classi che avrebbero dovuto terminare le lezioni alle 14 e sono state accompagnate nel plesso della scuola primaria. Nessun ferito, solo una collaboratrice scolastica di 67 anni è stata assistita dai sanitari per lieve agitazione.