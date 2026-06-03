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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 03 Giugno 2026

Furto con l’inganno delle monete a terra, i clienti rincorrono e fermano uno dei due ladri

LA TRUFFA. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Bergamo, i due complici hanno rubato la borsa di una donna con un trucco e poi sono scappati. Uno è stato arrestato grazie all’intervento di altri clienti.

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Furto con l’inganno delle monete a terra, i clienti rincorrono e fermano uno dei due ladri

Bergamo

Una donna è stata derubata della borsa nel parcheggio di un supermercato cittadino con un espediente tanto semplice quanto insidioso: alcune monete gettate a terra per distrarla. È accaduto nella serata di martedì 2 giugno a Bergamo. La polizia di stato ha arrestato un cittadino cubano di 52 anni, con diversi precedenti, accusato di furto aggravato in concorso.

La truffa nel parcheggio del supermercato

Secondo quanto ricostruito, la cliente aveva appena raggiunto la propria auto e si stava preparando a lasciare il parcheggio quando l’uomo ha attirato la sua attenzione. Dopo aver bussato al finestrino, le ha indicato alcune monete a terra, facendole credere che le fossero cadute. La donna è scesa dall’auto per raccoglierle. In quel momento un complice ha aperto la portiera lato passeggero, ha preso la borsa lasciata sul sedile ed è fuggito.

Clienti inseguono e bloccano uno dei responsabili

La vittima si è accorta quasi subito del furto e ha tentato di fermare i due uomini, chiedendo la restituzione della borsa. Alcuni clienti presenti hanno assistito alla scena e si sono messi all’inseguimento di uno dei responsabili, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo dopo una breve corsa. L’uomo è stato trattenuto fino all’arrivo degli equipaggi della squadra Volante. Gli agenti lo hanno preso in consegna e, al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato. Il complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce: sono in corso ulteriori verifiche per identificarlo.

Divieto di dimora ed espulsione

Nella giornata odierna l’autorità giudiziaria ha disposto per l’arrestato il divieto di dimora a Bergamo e provincia. L’ufficio immigrazione della Questura gli ha inoltre notificato l’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

La polizia invita i cittadini alla prudenza, soprattutto nei parcheggi e nelle aree commerciali: borse e oggetti di valore non vanno lasciati incustoditi, e in caso di situazioni sospette è consigliabile chiamare subito il 112.

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