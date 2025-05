Gioco d’azzardo, oltre 2,5 miliardi nel 2024. In vetta Bergamo, Treviglio e Seriate

Se fosse un’azienda, in Bergamasca l’«Azzardo Spa» sarebbe nel gotha dei fatturati più ricchi. E non conoscerebbe crisi, quest’impresa, costantemente capace di innovarsi e di investire nel suo particolare e pervasivo «e-commerce». Nel 2024 tra città e provincia sono stati giocati oltre due miliardi e mezzo di euro: l’asticella è arrivata ora a 2.567 milioni di euro, più precisamente, con un balzo del 9,2% (216 milioni in più) rispetto al bilancio del 2023; sullo sfondo, le giocate digitali ormai insidiano quelle «tradizionali».

I dati in Bergamasca

La parabola continua a volgere verso l’alto. Lo raccontano i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), pubblicati in risposta a un’interrogazione del gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera dei deputati. Il responso è un quadro dettagliato e limpido, Comune per Comune e gioco per gioco, di un fenomeno dai pesanti risvolti sociali, economici e sanitari. Per comprenderlo, basta far di conto e tracciare delle proporzioni: è come se ogni giorno si giocassero 7 milioni di euro (4.871 euro al minuto); oppure ancora, considerando i circa 938mila residenti maggiorenni, è come se ognuno di questi bergamaschi avesse giocato 2.736 euro in un anno. Ben più di uno stipendio, e questo è solo il dato medio teorico.