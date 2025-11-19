Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Gli imprenditori: «La Paladina-Sedrina necessaria e urgente per tenere viva la valle»

IL TEMA. Da Sorisole il no del sindaco Vivi: «Ci sono alternative». Bandera (Almè) invece favorevole: «Qui troppe auto».

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La strada statale 470dir nel tratto che attraversa Almè
La strada statale 470dir nel tratto che attraversa Almè

Val Brembana

Su una cosa sono tutti d’accordo, amministratori, imprenditori e cittadini: l’accesso viabilistico alla Valle Brembana ha ormai tempi di percorrenza inaccettabili. Va trovata una soluzione, anche celermente, e magari anche provvisoria, in attesa di quella definitiva, ovvero la nuova Paladina-Sedrina, completamento della tangenziale sud di Bergamo.

«Il nuovo tratto della tangenziale sud fino a Paladina non ha risolto nulla, ma si sapeva. Va quindi completato»

«Assolutamente necessaria»

E per gli imprenditori che operano in valle occorre fare presto, che sia una o l’altra soluzione. «Non entro nelle questione tecniche - dice Stefano Scaglia, ad della Scaglia-Indeva di Brembilla (che si trasferirà a Petosino) - ma è evidente che una nuova strada è assolutamente necessaria. Il nuovo tratto della tangenziale sud fino a Paladina non ha risolto nulla, ma si sapeva. Va quindi completato, perché sia l’accesso a Bergamo sia all’autostrada restano complicati. L’auspicio è che il progetto previsto, visto che supportato dagli studi, risolva il problema». In attesa dell’opera, Scaglia sostiene anche che «occorre trovare delle soluzioni a costi minori per migliorare la situazione. Per esempio togliendo il semaforo pedonale che si trova a Villa d’Almè prima della rotatoria di Arlecchino, allargando o raddoppiando tratti di strada laddove possibile».

«La valle è viva»

Una percorrenza più veloce sarebbe «oro» per le aziende di acque minerali della valle, presenti sulla strada ogni giorno con decine di mezzi pesanti: «Bisogna superare la rotatoria di Arlecchino con una variante - dice l’ad del gruppo Bracca, Luca Bordogna -. Vedo e sento i miei autotrasportatori ogni giorno e per noi la situazione è terribile. In valle ci sono i nostri mezzi, della Sanpellegrino, di altre aziende. La valle è viva. Se riuscissimo a tenerla viva sarebbe meglio».

«Un’ora da Sedrina a Villa d’Almè»

Sull’urgenza di una soluzione insiste Massimo Rondi, dell’«Autotrasporti Rondi Andrea» di Bracca, con sede operativa a Zogno, una quarantina di dipendenti. «Oggi (martedì 18 novembre per chi legge, dr) - dice - ho impiegato quasi un’ora da Sedrina a Villa d’Almè. Spesso da Valbrembo al magazzino di Zogno servono più di 40 minuti. Una nuova strada è necessaria quanto urgente. Anche per nostri lavoratori. Abbiamo, per fare un esempio, un magazziniere che arriva da Dalmine: ha deciso di venire al lavoro in moto».

«Le alternative ci sono»

Divergono sulla soluzione due sindaci il cui territorio è interessato dal futuro progetto della Paladina-Sedrina. È per una diversa ipotesi il primo cittadino di Sorisole, Stefano Vivi: «Il progetto che si vuole realizzare è faraonico, il più lungo, costoso e impattante. La strada andrà a squarciare le piane di Sombreno, Petosino, la Brughiera e il Parco dei Colli, il “giardino di Bergamo” come è stato definito. E non risolverà il traffico della Valle Imagna. Le alternative ci sono: il raddoppio delle corsie si può fare, senza espropri, oppure un viadotto che dal Ponte della Regina arriva fino alla Ventolosa che andrebbe a bypassare i centri abitati. La Provincia dovrebbe prendere in considerazione tutte le soluzioni, confrontarle e agire con buon senso».

«Fino a 60mila veicoli al giorno»

Invita ad abbassare i toni dello scontro il sindaco di Almè, Massimo Bandera: «Mi preoccupa che il progetto diventi motivo di divisione anziché di condivisione - dice -. Voglio comunque sottolineare che il progetto prevede per più del 75% un tracciato in galleria e il resto in trincea senza camini. Per vedere la nuova strada servirà un drone. I tratti in trincea potranno essere ulteriormente ridotti. E dire che dividerà il Parco dei Colli in due non è corretto». E poi ricorda quello che il suo paese sopporta ogni giorno: «Qui passano fino a 60mila veicoli - dice - e la zonizzazione acustica ci dice che si superano i 62 decibel di notte. Tutto questo comporta danni alla salute. Il progetto che si vuole realizzare ha dimostrato significativi benefici in termini di minor inquinamento. Guardiamo a Zogno: con la variante oggi è un altro paese». «Bene, peraltro, gli accorgimenti previsti e da noi richiesti intanto, per tamponare il problema, come l’obbligo di svolta o la creazione di corsie di innesto». E le proposte alternative? «Raddoppiare le corsie vorrebbe dire demolire centinaia di case tra Paladina e Villa e con un cantiere in centro a bloccare la valle per dieci anni. Il viadotto sul Brembo? Mi sembra estremamente più impattante».

