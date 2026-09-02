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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 02 Settembre 2026

Il 13 ottobre pellegrini a Lourdes con il Vescovo Beschi

ISCRIZIONI APERTE. Il viaggio, promosso da Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi e Ovet, si svolge in giornata.

Lettura 1 min.
Il 13 ottobre pellegrini a Lourdes con il Vescovo Beschi
Il Santuario di Lourdes

Un momento di profonda fede, in uno dei luoghi più importanti della devozione mariana, e al tempo stesso un’occasione di preghiera insieme al Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes organizzato per martedì 13 ottobre dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia Ovet: il viaggio si svolgerà in giornata, con partenza di primo mattino dall’aeroporto di Orio al Serio e rientro in serata sempre a Orio al Serio.

«Con grande gioia, il Vescovo Francesco ha espresso il desiderio di tornare a Lourdes per condividere una giornata di preghiera con i pellegrini bergamaschi – si legge nella presentazione dell’appuntamento -. In questi anni, durante il suo pellegrinaggio pastorale tra le parrocchie della diocesi, monsignor Beschi ha sempre recitato il Santo Rosario con la gente, affidando a Maria i bisogni del mondo e di ogni singola comunità. L’invito è rivolto a tutti e, in particolare, a coloro che in questi anni hanno condiviso col Vescovo qualche meta di pellegrinaggio: sarà l’occasione per ringraziarlo e per condividere con lui un’intensa giornata di preghiera». Al fianco dei pellegrini, appunto, ci sarà anche il Vescovo monsignor Francesco Beschi.

Dopo il volo d’andata e il trasferimento al Santuario di Lourdes, il programma del pellegrinaggio del 13 ottobre prevede la partecipazione alla Via Crucis e la possibilità di visitare la Grotta delle Apparizioni e di assistere alla celebrazione della Santa Messa; nel pomeriggio si terranno la visita ai luoghi di Santa Bernadette e la processione eucaristica, dopodiché si procederà al rientro verso Bergamo.

La quota di partecipazione – che comprende il viaggio aereo, le tasse aeroportuali, il trasferimento da e per l’aeroporto a Lourdes, il pranzo in ristorante, l’accompagnatore Ovet e l’assicurazione medica e per l’annullamento viaggio – è di 390 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’agenzia Ovet di viale Papa Giovanni XXIII, in città, al numero di telefono 035.243723, alla mail [email protected] oppure tramite il sito www.ovetviaggi.it.

È un periodo intenso per il Santuario di Lourdes: tra il 26 e il 27 settembre si terrà la visita di Papa Leone XIV, all’interno del viaggio apostolico del Pontefice in Francia.

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