Il Giro di Lombardia sabato in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità

La 119ª edizione del Giro di Lombardia si disputerà sabato 11 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo , in vista c’è un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. Le due città da tredici anni viaggiano in tandem nell’ospitare alternativamente l’arrivo. Nella storia della gara, Bergamo vedrà il posizionamento del traguardo finale per la 14ª volta. L’ultima asperità di giornata sarà la salita al Passo di Ganda da Gazzaniga che verrà rinominato «Valico Felice Gimondi» in onore del campionissimo orobico .

La partenza è fissata da Como alle 11 per arrivare in provincia di Bergamo verso le 12.50 a Caprino per poi attraversare la Valle Imagna, la Valle Brembana e prima di giungere a bergamo anche la Valle Seriana. L’ingresso in città dovrebbe avvenire, a seconda dell’andatura dei corridori, tra le 16.30 e le 17.15.