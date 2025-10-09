Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025
Il Giro di Lombardia sabato in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità
CICLISMO. Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Tutte le informazioni.
La 119ª edizione del Giro di Lombardia si disputerà sabato 11 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo, in vista c’è un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. Le due città da tredici anni viaggiano in tandem nell’ospitare alternativamente l’arrivo. Nella storia della gara, Bergamo vedrà il posizionamento del traguardo finale per la 14ª volta. L’ultima asperità di giornata sarà la salita al Passo di Ganda da Gazzaniga che verrà rinominato «Valico Felice Gimondi» in onore del campionissimo orobico.
La partenza è fissata da Como alle 11 per arrivare in provincia di Bergamo verso le 12.50 a Caprino per poi attraversare la Valle Imagna, la Valle Brembana e prima di giungere a bergamo anche la Valle Seriana. L’ingresso in città dovrebbe avvenire, a seconda dell’andatura dei corridori, tra le 16.30 e le 17.15.
Qui il percorso completo della gara.
Le strade interessate al passaggio e le chiusure in città
A Bergamo città il passaggio della gara ciclistica interesserà: via Correnti - largo Decorati al Valor Civile - via Bianzana – via Corridoni - via Borgo Santa Caterina (contromano) – piazzale Oberdan - via Nazario Sauro - via Baioni - via R. Da Stabello - (contromano in corrispondenza di via Crocefisso) - via Maironi Da Ponte (tratto in contromano sino a via Buozzi) - via alla Porta Di San Lorenzo – via Boccola - largo Colle Aperto - viale Delle Mura - Porta Sant’agostino - viale Vittorio Emanuele - viale Roma.
Guarda qui il dettaglio delle limitazioni e modifiche al traffico nell’ordinanza del Comune di Bergamo.
Qui le crono mappe del percorso
