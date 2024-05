Il lungo e caloroso abbraccio di Bergamo all’Atalanta: l’entusiasmo incontenibile della folla nerazzurra -Video

Bergamo si ferma per festeggiare l’ Atalanta , dopo una stagione incredibile all’insegna del successo in Europa League, al raggiungimento della finale di Coppa Italia e la conquista della Champions nella prossima stagione. Vnerdì mattina tutta l’ Atalanta era ospite di un consiglio comunale straordinario a PalaFrizzoni, indetto appositamente per insignire la società della Medaglia d’Oro al merito, onorificenza consegnata dal sindaco Giorgio Gori .

Il racconto e le foto di tutto il percorso del bus scoperto nerazzurro

18.15: Il percorso prevede viale delle Mura, viale Vittorio Emanuele, viale Roma, piazza Matteotti, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, viale Muraine, via Cesare Battisti, piazzale Oberdan, viale Giulio Cesare e piazzale Olimpiadi, con arrivo al Gewiss Stadium, in via Fossoli, sul lato della Curva Nord. Lì entrerà nel parcheggio: i giocatori non scenderanno mai dal pullman. Che, per tutto il percorso, sarà accompagnato da un van che farà da apripista, avvisando dell’arrivo del bus stesso e accompagnando la gente con musica dal vivo. Impossibile prevedere quanto durerà il tragitto, ma si può immaginare che sia una cosa piuttosto lunga, visto che quei cinque chilometri saranno affrontati lentamente, con la gente ai lati della strada a sostenere la squadra.