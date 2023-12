Il Nazionale è pronto: inaugurazione in serata, apertura per Natale

In società figura anche il calciatore atalantino José Luis Palomino, mentre lo chef bergamasco Paolo Benigni (in passato all’Osteria della Brughiera) si occuperà della cucina. Lo start ufficiale è previsto con il pranzo di Natale che animerà i locali rimessi a nuovo.

Mesi di lavori hanno permesso di rimettere a nuovo gli spazi, dagli impianti all’arredamento, che appare con una linea più moderna e un bancone centrale dove vengono accolti i clienti.Il locale storico, che fa parte dell’Immobiliare della Fiera, è presente in città dal lontano 1912 ed era chiuso da fine 2020. Negli anni aveva anche cambiato nome, in particolare nel 2007, dopo che si erano rincorse le voci sulla sostituzione dell’insegna con un «Fiat Café», il Nazionale finì per cambiare nome in «212barcode»: una parentesi durata quattro anni, prima di riprendere la sua denominazione originaria.