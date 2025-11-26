Cronaca / Bergamo Città
Il panettone made in Borgo Palazzo conquista Christine Lagarde
LA CURIOSITÀ. Il panettone made in Bergamo conquista il palato dell’alta finanza europea.
Il lievitato ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prodotto nel laboratorio del panificio Marchesi in Borgo Palazzo, è stato infatti consegnato nei giorni scorsi alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.
La sorpresa golosa, molto apprezzata, è stata recapitata durante un incontro a Firenze con il bergamasco Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica internazionale).
Grazie alla firma del contratto di licensing con la Fondazione Milano Cortina 2026, Bergamo è protagonista della manifestazione che celebra così anche l’eccellenza del panettone artigianale sfornato a Bergamo, con un packaging che richiama il look dei giochi, impreziosito dal marchio olimpico e paralimpico. È un ulteriore riconoscimento per il lievitato di Marchesi, che pochi giorni fa è stato eletto come migliore d’Italia, secondo la classifica stilata dalla rivista «La Cucina Italiana». «Siamo molto orgogliosi che il nostro panettone possa celebrare l’eccellenza orobica e l’avvicinarsi di uno dei momenti sportivi più attesi – commentano Roberto e Silvano Marchesi –. Il panettone ufficiale di Milano Cortina incarna la capacità di unire artigianalità, innovazione e cultura gastronomica, diventando ambasciatore dei Giochi e del Made in Italy».
