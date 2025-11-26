Il panettone made in Borgo Palazzo conquista Christine Lagarde

Grazie alla firma del contratto di licensing con la Fondazione Milano Cortina 2026, Bergamo è protagonista della manifestazione che celebra così anche l’eccellenza del panettone artigianale sfornato a Bergamo, con un packaging che richiama il look dei giochi, impreziosito dal marchio olimpico e paralimpico. È un ulteriore riconoscimento per il lievitato di Marchesi, che pochi giorni fa è stato eletto come migliore d’Italia, secondo la classifica stilata dalla rivista «La Cucina Italiana». «Siamo molto orgogliosi che il nostro panettone possa celebrare l’eccellenza orobica e l’avvicinarsi di uno dei momenti sportivi più attesi – commentano Roberto e Silvano Marchesi –. Il panettone ufficiale di Milano Cortina incarna la capacità di unire artigianalità, innovazione e cultura gastronomica, diventando ambasciatore dei Giochi e del Made in Italy».