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Cronaca / Bergamo Città Domenica 15 Novembre 2026

In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto

IL RICORDO. Un telo bianco lungo 25 metri con i nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023. Il corteo per la pace è partito da piazza Sant’Anna nel pomeriggio di domenica 15 novembre.

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Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto
Circa mille persone si sono ritrovate nel pomeriggio di domenica 15 novembre in piazza Sant’Anna, a Bergamo, per partecipare alla manifestazione per la pace promossa da una trentina di associazioni del territorio

Circa mille persone si sono ritrovate nel pomeriggio di domenica 15 novembre in piazza Sant’Anna, a Bergamo, per partecipare alla manifestazione per la pace promossa da una trentina di associazioni del territorio aderenti alla Rete della Pace e all’Equipaggio di Terra della Global Sumud Flotilla.

In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto
In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto

Al centro del corteo, partito alle 15, un enorme telo bianco lungo 25 metri e largo poco meno di 8, sul quale sono stati scritti a mano i nomi di 18.457 bambine e bambini palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023, secondo i dati riportati dagli organizzatori. Il «Sudario per la Pace», realizzato dal collettivo Carnia per la Pace di Tolmezzo (Udine), è stato portato per le strade della città.

In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto

Il corteo per le strade di Bergamo

L’obiettivo dell’iniziativa è fare in modo «che la memoria di quello che è successo non venga oscurata con il periodo natalizio», come ha spiegato Vanni Maggioni, referente dell’associazione culturale Alilò, tra le realtà promotrici insieme a Pax Christi, Ultima Generazione, Emergency, Anpi e Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro della Diocesi.

In un migliaio sfilano per i bambini di Gaza: un sudario per non dimenticarli - Foto

Il percorso previsto attraversa via Maj, viale Papa Giovanni XXIII e via Tiraboschi, fino a piazza Pontida. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a non aprire gli ombrelli in caso di pioggia, come gesto simbolico di solidarietà verso la popolazione di Gaza, alle prese con le conseguenze delle forti precipitazioni e degli allagamenti delle tende. Durante la manifestazione è prevista anche una raccolta di offerte a favore della popolazione palestinese.

La tappa ad Ambivere e Mapello

Prima di arrivare a Bergamo, nella mattinata di domenica il Sudario ha fatto tappa anche ad Ambivere, con un corteo partito alle 11 dalla chiesa parrocchiale e diretto al Santuario della Madonna di Prada, a Mapello.

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