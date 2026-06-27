In Cappadocia, tra mongolfiere e chiese rupestri: «Segno indelebile negli occhi e nel cuore»

«Coltivare l’armonia»

Un’esperienza, quella di sabato 27 giugno, che ha permesso di « esplorare la bellezza della fede e della natura », come evidenziato dal Vescovo nella Messa giornaliera, celebrata in hotel, dove sono stati ricordati i padri cappadoci. In «una società in cui spiritualità, fede e religione vengono spesso percepite come un limite o una gabbia», il Vescovo ha invitato i fedeli a coltivare l’armonia , una dimensione spirituale che genera pace e pacatezza nelle relazioni e nella vita quotidiana. «L’armonia nasce dall’unità del cuore, della fede e della Chiesa - ha detto Il Vescovo -. Ed è solo lo Spirito Santo che può metterla nel cuore dell’uomo, creando quella profonda intimità con Dio che sostiene il cammino di ogni credente».

Le visite alle valli di Zelve e Goreme

Grande stupore, da parte dei 220 fedeli che hanno aderito al pellegrinaggio promosso da Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet, per la visita alla valle di Zelve e a quella di Goreme con stupefacenti vallate disseminate di piramidi, coni, aghi, camini delle fate e caverne. «La giornata trascorsa ha lasciato un segno indelebile negli occhi e nel cuore - ha commentato don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi -. Questo territorio è stato scavato dal vento, dagli agenti atmosferici e da tanti tempi della storia. Certamente oltre che per la sua natura, la Cappadocia affascina per la sua storia monastica. Questo è il luogo in cui i padri cappadoci ed altri monaci hanno trascorso molto tempo della loro vita e hanno segnato la spiritualità di questa terra, ma anche del mondo intero e di tutta la storia della cristianità. È la culla del monachesimo. I monaci cappadoci, tra cui San Basilio, hanno scritto per sempre il corso della storia e continuano ad essere delle stelle nel cielo che, insieme a questo luogo, illuminano il cammino di ogni credente».