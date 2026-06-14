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Cronaca / Bergamo Città Domenica 14 Giugno 2026

In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»

BERGAMO. Messa, corteo e targa a Palafrizzoni per la sezione nata nel 1936. Quasi 7.400 le donazioni di sangue raccolte nel 2025.

Lettura meno di un minuto.
Sergio Rizza
Sergio Rizza Collaboratore
In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»
Il corteo sul Sentierone per i 90 anni dell’Avis della città di Bergamo
( foto bedolis)

Bergamo

«Abbiamo appena raccolto 148 adesioni di aspiranti donatori, e sono soprattutto giovani». Si è aperta con una buona notizia, domenica 14 giugno, la festa per i 90 anni dalla nascita dell’Avis di Bergamo. A fornire il dato è stato il presidente della sezione cittadina Paolo Comana, arrivando a Palazzo Frizzoni. La sindaca Elena Carnevali ha consegnato a Comana una targa a nome dell’amministrazione con cui si esprimeva all’Avis di Bergamo la «profonda gratitudine per novant’anni di generoso servizio alla comunità».

In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»
La Messa nella chiesa di San Bartolomeo
(Foto di Foto Bedolis)
In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»
L’accoglienza a Palazzo Frizzoni
( foto Bedolis)

L’associazione dei donatori di sangue nacque ufficialmente a Bergamo nel 1936, tra le primissime realtà d’Italia. «Da qui - ha detto il presidente nazionale Oscar Bianchi – è possibile lanciare un nuovo modo di fare welfare, grazie all’impegno organizzato dei cittadini e alla collaborazione con le istituzioni».

I numeri

La giornata era iniziata alle 9 con il ritrovo delle delegazioni Avis in Largo Belotti. Quindi la Messa, celebrata nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano da padre Umberto Frassineti, che ha definito la donazione di sangue «un gesto di squisita carità». Poi il corteo lungo il Sentierone fino a Palazzo Frizzoni, accompagnato dalla Fanfara «Città dei Mille», quindi la cerimonia istituzionale a Palazzo Frizzoni. Gran finale in piazza Matteotti con il momento conviviale aperto alla cittadinanza, organizzato dai Gruppi della città appartenenti all’Associazione Nazionale Alpini.

In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»
Foto di gruppo con le autorità
(Foto di Foto Bedolis)
In città la festa per i novant’anni dell’Avis: «Generoso servizio alla comunità»
Il corteo sul Sentierone con la banda
(Foto di Foto Bedolis)

Nel corso del 2025 l’Avis di Bergamo ha raccolto 4.869 donazioni di sangue intero e 2.529 di plasma, 7.398 in tutto da parte di 4.096 donatori, che in tutta la provincia arrivano a oltre 30mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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