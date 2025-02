In servizio 41 neo carabinieri: «Così 20 pattuglie in più al giorno»

Cita Salvo D’Acquisto e Carlo Alberto Dalla Chiesa il prefetto Luca Rotondi , nell’accogliere i 41 giovani carabinieri che da ieri sono in servizio in città e provincia: « Voi siete i figli di questi grandi eroi che hanno onorato la loro missione e reso orgogliosi i cittadini italiani. Il vostro non è un lavoro, ma una missione. Sono orgoglioso di avervi qui: la popolazione vuole sentirsi sicura e tanti sindaci ce lo chiedono proprio in questa sala. E per i cittadini le vostre uniformi sono garanzia di sicurezza».

«Questa è la vostra casa»

I 41 nuovi carabinieri sono freschi della scuola di formazione: il 25% di loro è donna , in linea con il dato nazionale. Saranno distribuiti nelle cinquanta stazioni dell’Arma sparse su tutto il territorio provinciale: «In concreto si tratterà di venti pattuglie in più al giorno – spiega il colonnello Sauco –: un’iniezione di freschezza nei nostri reparti e sul fronte della sicurezza. Con loro e con i colleghi entrati in servizio l’anno scorso, un’ottantina, attualmente il personale dell’Arma nella Bergamasca è a pieno regime: siamo in 900». Dato netto, che tiene conto anche dell’inevitabile turnover.

«Il cittadino si sente protetto dall’uniforme»

«Siate consapevoli di quanto l’uniforme che indossate rappresenta per il cittadino – ha detto Sauco, rivolgendosi ai nuovi carabinieri –: siate vicino al cittadino come una rassicurazione sociale e come supporto. Oggi il cittadino ha bisogno di vedere delle uniformi e di sentirsi protetto. Sentitevi gratificati perché non è per nulla scontato essere in questa sede oggi: sia da stimolo e incentivo a fare sempre meglio. Siate pronti a intervenire a tutela del prossimo, rispettando il nostro bagaglio di valori che ci distingue dal 1814». Il prefetto Rotondi ha aggiunto: «È per me un onore essere qui davanti a voi oggi: ne sono orgoglioso. Il governo ha grande fiducia nell’Arma dei carabinieri per l’attività di repressione e soprattutto di prevenzione. Sappiamo di disporre di persone di grandissima professionalità e abnegazione. Il vostro non è un lavoro semplice: siate fermi e decisi, operate conoscendo perfettamente la normativa e siate attenti a come agire, nel rispetto e nella tutela dei cittadini, nella salvaguardia dei diritti essenziali di ognuno. Siate sentinelle della legalità sul territorio. Rappresentate una staffetta con il futuro, in continuità con il passato: siete le nostre speranze».