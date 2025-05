In tantissimi alla camera ardente di Riccardo Claris, venerdì mattina i funerali

Riccardo Claris è morto per un’unica e fatale coltellata, che non lo ha raggiunto da tergo, ma di fronte, con un colpo che viene indicato come «da abbraccio»: la lama ha poi forato un polmone e reciso l’aorta, senza lasciare alcuna speranza al consulente ventiseienne. È quanto è emerso dall’autopsia eseguita all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal dottor Luca Tajana, incaricato dal sostituto procuratore titolare del caso, Guido Schininà. L’aspetto della coltellata inferta non dalle spalle collima con quanto già ricostruito dagli inquirenti.