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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

La festa per il 2 Giugno, martedì a Bergamo la consegna di 16 onorificenze

IL PROGRAMMA. Il 2 giugno ricorrono gli 80 anni di nascita della Repubblica, un momento cruciale della storia italiana sancito dal referendum del 2 giugno 1946. Ecco cosa succede a Bergamo.

Lettura 1 min.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

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La festa per il 2 Giugno, martedì a Bergamo la consegna di 16 onorificenze
I vigili del fuoco hanno srotolato il Tricolore sulla Torre dei Caduti, la foto della cerimonia del 2025
(Foto di Bedolis)

Il programma

La città si prepara a celebrare l’anniversario con un programma diffuso sul territorio, il cui culmine sarà la cerimonia istituzionale della Prefettura, affiancata dal programma del Comune, «Ottantademocrazia».

Il programma

Alle 10, in piazza Vittorio Veneto, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno nazionale e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prefetto Luca Rotondi consegnerà 16 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: il titolo di commendatore sarà attribuito a Marco Elio Rottigni, l’onorificenza di ufficiale andrà a Roberto Tredici e saranno nominati cavalieri Mauro Alfani, Domenico Amato, Mario Gallo, Valter Ognissanti, Gianmario Gnecchi, Onofrio Lorusso, Salvatore Sauco, Alessandra Gallone, Fabrizio Lazzarini, don Francesco Poli, Giuseppe Fuschino, Stefano Rinaldi, Luca Alessandro Rota e Cristian Tassi.

Le iniziative del Comune inizieranno alle 9,30 nel cortile di Palazzo Frizzoni, dove sarà posata una corona d’alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, i Padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile sarà esposta la bandiera della pace realizzata dall’Unione donne italiane di Romano di Lombardia nel 1947 e conservata nell’archivio di Isrec Bergamo.

Le visite guidate

Sarà anche una giornata di visite: dalle 14,30 alle 17,30 alle sale istituzionali di Palazzo Frizzoni e alla mostra dei manifesti storici della Festa della Repubblica; dalle 15,30 alle 18 alla Torre dei Caduti. Mentre alle 21 ci sarà la visione dell’evento nazionale «I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum», promosso dal presidente della Repubblica e ospitato in piazza del Quirinale a Roma.

Il programma continuerà mercoledì con l’intitolazione del cortile della biblioteca Caversazzi a Tina Anselmi; il 5 giugno alle 17, all’auditorium Cult! sarà conferita la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti che hanno aderito all’avviso pubblico comunale. Sempre il 3 giugno alle 15 è prevista la presentazione del progetto «Bergamo la memoria dei luoghi», curato dall’Itis Paleocapa.

Dall’8 ottobre al 29 novembre completerà il percorso la mostra allestita alla biblioteca civica Mai dedicata al passaggio dalla dittatura fascista alla democrazia nel contesto bergamasco.

Le iniziative di Isrec avranno al centro il tema della pace. Il 10 giugno dalle 18,30 a Palazzo Frizzoni l’incontro con Elisabetta Vergani ed Emma Baiguera per presentare lo spettacolo teatrale «Donne Belle Bandiere di Pace» e il numero 105 della rivista dell’Istituto, mentre alle 21 andrà in scena la rappresentazione teatrale dedicata alla raccolta di tre milioni di firme femminili contro il riarmo e la bomba atomica tra il 1947 e il 1948. Il 6 giugno alle 16,30, invece, al Mutuo Soccorso di via Zambonate Francesco Chiodelli presenterà il volume «Città in guerra. Appunti di geopolitica urbana».

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