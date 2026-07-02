La guerra spinge i prezzi. Per le famiglie rincari fino a 900 euro all’anno

È lì da vedere, lo certificano i numeri. Scoppiata la guerra in Iran, sono scoppiati i rincari. In attesa di capire se la tregua sarà davvero rispettata, c’è però un conto da pagare: il dato locale più recente, quello relativo al mese di maggio, certifica che il tasso d’inflazione annua in provincia di Bergamo è arrivato al 3%, quasi raddoppiato rispetto all’1,6% che si registrava a marzo, appena dopo l’inizio dell’escalation. Per trovare un valore più alto occorre sfogliare il calendario sino all’agosto del 2023 (4,7%), quando ancora si stava assorbendo il primo impatto del conflitto in Ucraina.

I numeri

Sono i nuovi dati dell’Istat, disaggregati anche su scala locale, a scandire la progressione dei rialzi. A gennaio 2026, in tempo di pace apparente nell’area del Golfo, il tasso d’inflazione annua era allo 0,9%: una prima avvisaglia s’è avuta a febbraio, col balzo all’1,6% (ma l’attacco degli Stati Uniti e di Israele è avvenuto il 28 di quel mese, quindi evidentemente i mercati avevano già fiutato le tensioni), a marzo si è restati sorprendentemente fermi all’1,6%, poi ad aprile si è saliti al 2,4%. Infine, ecco il consolidamento. Può essere utile, vista anche la coincidenza temporale, rileggere cosa accadde nel 2022. La Russia invase l’Ucraina a fine febbraio, ma la spirale dei prezzi si era già innescata per via della ripresa post-pandemica: a febbraio 2022 in Bergamasca la variazione annua era al 4,8% e a maggio raggiunse il 5,9%. Ci fu, in altri termini, un incremento di 1,1 punti percentuali, un passo più lento rispetto a oggi: il picco venne poi toccato a novembre 2022, in concomitanza con l’avvento della stagione fredda (l’accensione del riscaldamento), quando l’inflazione annua si spinse sino al 10%.