La «Millegradini» entra nei «Cuori olimpici» di Milano-Cortina

Dalla BIT 2025 ha preso ufficialmente il via il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 . Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Regione Lombardia ha infatti lanciato il progetto « Cuori Olimpici » che per 10 mesi vedrà protagoniste le 12 province lombarde con una staffetta di eventi alla scoperta delle eccellenze del territorio.

«Millegradini» tra gli eventi dell Olimpiadi

Il percorso, prevede eventi che incarnano i valori olimpici - il valore dello sport e dell’attività fisica per il benessere - e tra questi è stata selezionata anche la « Millegradini» di Bergamo , la camminata culturale alla scoperta delle scalette che percorrono la città dentro e fuori le Mura Venete . Un appuntamento ormai tradizionale di settembre ideato da Sesaab editore, la società de «L’Eco di Bergamo» a cui partecipano sempre migliaia di bergamaschi con amici e famiglie. La manifestazione è organizzata da ASD Steel Triathlon, Oratorio del Seminarino, Unione ex alunni del Seminarino, Senz|acca – Lavoro di Comunità, Runners Bergamo e CSI, con la media partnership del gruppo Sesaab.

Una staffetta di 12 tappe

«Così si scopre il territorio»

«Il grande evento “Cuori Olimpici” ci dà la possibilità, di poter raccontare tutto il territorio, non solo le sedi di gara - ha detto all’Italpress Barbara Mazzali -, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia -. Ci sono poi degli sport in particolare, come ad esempio la bicicletta, la corsa - ha continuato l’assessore - che si prestano in modo incredibile a questo racconto perché, per loro natura, attraversano il territorio e ci danno quindi la possibilità di narrare a 360 gradi la Lombardia».