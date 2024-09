Millegradini, la marea blu che va su e giù per la città -Foto/video e i nostri testimonial

Una vera e propria marea blu, quella delle migliaia di persone che si sono iscritte anche quest’anno a una delle camminate di gruppo più amate dai bergamaschi: la Millegradini.

Una camminata culturale perché insieme all’esercizio fisico si associa anche la visita ai luoghi più rappresentativi della città: musei, chiese, i parchi, alcuni solitamente chiusi al pubblico e visitabili solo in occasione della manifestazione.

I luoghi della camminata

Il Museo di Scienze Naturali «Enrico Caffi», la GAMeC, la Basilica di S.Maria Maggiore, il Campanone e il Palazzo della Ragione con la bellissima Sala delle Capriate, i nuovi giardini PwC dell’Accademia Carrara, freschi di inaugurazione, il Fondaco del Sale di via Salvecchio, la Fontana del Lantro in via della Boccola, il nuovo Museo delle Mura in Porta Sant’Agostino, Torre dei Caduti, Palazzo Frizzoni e il Palazzo della Provincia con il Museo del Burattino. Sono solo alcuni dei luoghi più apprezzati e visitati della manifestazione .

La partenza della Millegradini

(Foto di Bedolis) Le ultime iscrizioni domenica mattina alla Millegradini

(Foto di Bedolis)

La mappa e i percorsi della Millegradini

La visita alla Torre dei Caduti

(Foto di Bedolis) Il tavolo delle iscrizioni

Il programma e gli eventi

Domenica, alle 7.45, sono già partite le due prove agonistiche organizzate dai Runner Bergamo e dal CSI e, alle 11, invece, ha preso il via anche la «Millegradini for kids», una gara di corsa gratuita per i più piccoli.

Sempre domenica al Parco di Palazzo Frizzoni, dalle ore 10 alle ore 12, momento di intrattenimento per adulti e bambini a cura del gruppo Folkloristico Arlecchino,così come al Parco Suardi, dalle 9 alle 11, i partecipanti hanno incontrato i volontari dell’associazione «La via della felicità», che collabora con il Comune per la pulizia di altri parchi cittadini.