Cultura senza ostacoli: Zerogradini, l’itinerario che abbatte le barriere

Trasformare gli ostacoli in opportunità di crescita e aggregazione. Con questa volontà gli organizzatori della Millegradini, l’attesa camminata culturale in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, hanno introdotto in stretta collaborazione con il Progetto di Inclusione Sociale Senzacca un percorso speciale, privo di barriere architettoniche e aperto a tutti, in modo particolare a persone con disabilità motoria, invalidità temporanee, persone anziane, gestanti e famiglie con bimbi piccoli. In particolare, la Zerogradini - questo il nome del tracciato - si svilupperà nella giornata di domenica e permetterà ai partecipanti di visitare in sicurezza gli oltre 60 luoghi della cultura aderenti al circuito.

Mezzi come supporto

Il percorso, segnalato nella mappa che verrà consegnata a ciascun partecipante della Millegradini e caricato sull’applicazione di Orobie Active, potrà essere coperto in autonomia o con l’assistenza di alcuni mezzi di trasporto, dalla sede de L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII sino a Città Alta. Nello specifico, saranno predisposte 19 fermate in prossimità di alcuni luoghi visitabili: per chi scegliesse di utilizzare i mezzi lungo il percorso completo, è necessaria la prenotazione entro venerdì 20 settembre al numero di telefono dedicato (329 5428991), lo stesso a disposizione dei partecipanti nel giorno della manifestazione per brevi spostamenti da una postazione all’altra. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi alla Millegradini al costo di 8.50 euro. «Parte dei fondi ricavati dall’iscrizione alla Millegradini – spiega Marco Sala, operatore del Progetto di Inclusione Sociale Senzacca – viene destinata a una serie di progetti sociali che spesso riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche.

Millegr Nel corso degli anni siamo riusciti per esempio a rendere accessibile il Teatro di Sant’Andrea in Porta Dipinta oppure a realizzare la rampa presente al Giardino della Crotta». Lungo il percorso ci saranno gli stand di oltre 40 realtà che lavorano nel sociale. Parliamo di associazioni e di enti che racconteranno il loro operato e che metteranno in mostra la forza dei loro volontari. Il programma della Zerogradini proporrà anche, grazie alla collaborazione con il Progetto Storicity, due visite guidate accessibili della durata di due ore, sempre durante la giornata di domenica.

Le informazioni per prenotarsi