«Millegradini», partenza col botto: apprezzati i 60 luoghi culturali della città - Foto e video

Partenza con il botto per la quattordicesima edizione della «Millegradini», che sabato 21 settembre ha accolto i primi partecipanti con l’apertura dei sessanta luoghi della cultura che hanno aderito al circuito. Le prime maglie azzurre – il colore ufficiale di questa edizione – hanno colorato i musei, le chiese, i parchi e gli spazi di interesse culturale e artistico della città, alcuni solitamente chiusi al pubblico e visitabili proprio in occasione della manifestazione.

Tra i più apprezzati i nuovi giardini PwC dell’Accademia Carrara, freschi di inaugurazione, il Fondaco del Sale di via Salvecchio, la Fontana del Lantro in via della Boccola, il nuovo Museo delle Mura in Porta Sant’Agostino, inaugurato venerdì, e i vari punti di Città Alta. I partecipanti, molti dei quali turisti, hanno ammirato anche le bellezze di Bergamo bassa, tra cui la Torre dei Caduti, Palazzo Frizzoni e il Palazzo della Provincia con il Museo del Burattino.

La postazione de L’EcoCafè

I percorsi

Hanno suscitato particolare interesse anche i punti «storici» della manifestazione, come il Museo di Scienze Naturali «Enrico Caffi», la GAMeC, la Basilica di S.Maria Maggiore, il Campanone e il Palazzo della Ragione con la bellissima Sala delle Capriate. Tutti i luoghi potranno essere ammirati anche domenica 22 settembre, in occasione dell’attesa camminata di gruppo che prenderà il via alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo.

La mappa con tutti i percorsi – uno turistico da 11 chilometri, uno amatoriale da 16 chilometri – è scaricabile sul sito internet ufficiale della manifestazione, www.millegradini.it, dove sono disponibili anche tutti i materiali relativi al percorso speciale «Zerogradini», dedicato ad anziani, gestanti, famiglie con bimbi piccoli e a coloro che hanno problemi di mobilità e che hanno una disabilità o un’invalidità motoria. Domenica, alle 7.45, scatteranno anche le due prove agonistiche organizzate dai Runner Bergamo e dal CSI e, alle 11, prenderà il via anche la «Millegradini for kids», una gara di corsa gratuita per i più piccoli.

Le iscrizioni aperte