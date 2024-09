Grande attesa per la Millegradini: ospiterà anche due corse competitive - Le info

All’interno della «Millegradini», tra le Mura e le scalette di Bergamo, si correranno domenica 22 settembre due corse competitive: la «Bergamo City Trail», corsa agonistica cronometrata a coppie, e il «Gran Premio Millegradini», gara individuale cronometrata.

Le prove, organizzate dal Csi e dall’Asd Runners Bergamo, arricchiranno così il programma dell’intera manifestazione, in calendario sabato 21, con l’apertura al pubblico degli oltre 60 luoghi della cultura aderenti al circuito, e domenica 22 con l’amata camminata di gruppo.

Il via davanti a «L’Eco»

In particolare, le competizioni prenderanno il via alle 7,45 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo con il «Gran Premio Millegradini» e proseguiranno con la «Bergamo City Trail Millegradini», che avrà per le coppie in gara (femminili, maschili e miste) partenze scaglionate ogni trenta secondi. «La gara a coppie – spiega il presidente dell’Asd Runners Bergamo Mario Pirotta – sarà la più divertente da seguire, con coppie variegate composte da mariti e mogli, genitori e figli e da atleti pronti a correre su e giù per le tanto temute scalette».

Entrambi i percorsi si svolgeranno su un tracciato cittadino di circa sedici chilometri, con un dislivello complessivo di circa 800 metri. Da viale Papa Giovanni XXIII si raggiungerà il Castello di San Vigilio attraverso le scalette di via delle More, San Martino, Scorlazzino e Scorlazzone. Da via Statuto, nei pressi delle piscine, ci sarà un vertical con il tradizionale «Gran Premio della Montagna Millegradini», che premierà chi, da solo o in coppia, percorrerà nel minor tempo possibile il tratto.

Gare aperte a tutti

Alle gare agonistiche della «Millegradini» potranno iscriversi tutti. Anche quest’anno, infatti, non ci saranno vincoli legati alla società: chi non è tesserato, potrà farlo per l’occasione grazie a un tesseramento giornaliero al Csi. Tutti i partecipanti dovranno invece presentare il certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle 18 di sabato 21 settembre, il giorno della manifestazione non verranno più accettate richieste di adesione. Tutti i partecipanti riceveranno la maglia ufficiale della «Millegradini», di colore blu scuro per differenziarla da quella azzurra che verrà indossata dagli iscritti alla camminata di gruppo. Per tutti gli atleti, l’arrivo sarà al suggestivo Parco della Fara, dove andrà in scena una grande festa con le varie premiazioni delle specifiche categorie in gara. Domenica 22 settembre, in aiuto dei partecipanti, scenderanno in campo anche i Mountain Mates, un gruppo di giovani appassionati della montagna e dell’escursionismo sulle Orobie.Per avere maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione, sui percorsi e sulle informazioni relative alle competizioni, è possibile consultare il sito internet ufficiale dei Runners Bergamo, www.runnersbergamo.it.

La festa dei bambini