Ladro sorpreso in casa, fugge con 600 euro

In pieno pomeriggio, attorno alle 16 di venerdì, una donna ha sorpreso un ladro che si era introdotto nel suo appartamento di via Quarenghi. L’uomo – attorno ai 60 anni, barba e capelli bianchi – si era introdotto nell’abitazione al primo piano di una palazzina non distante dall’incrocio con via Paleocapa, probabilmente approfittando del portoncino dello stabile rimasto aperto e della porta di casa non chiusa a chiave.

Fatto sta che – ha ricostruito la coppia che ci vive nella denuncia presentata in questura – entrato in casa ha iniziato a girare nelle stanze, senza badare al fatto che in cucina ci fosse la padrona di casa con un conoscente di famiglia. «Mia moglie ha intravisto come un’ombra in corridoio e si è sporta dalla cucina, sorprendendolo – racconta il marito –: a quel punto, dopo avere incrociato lo sguardo, ha imboccato la porta di casa e si è dileguato. Viviamo qui da 12 anni e non ci era mai successo nulla del genere: in pieno giorno poi, è impensabile». E nella notte tra venerdì e sabato anche un altro inquilino ha trovato la porta di casa con segni di forzatura.