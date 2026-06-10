Lallio, sfondano la vetrina dell’ottica. Rubate 100 montature di lusso

Prima hanno forzato la saracinesca con un piede di porco, poi hanno tentato di forzare la porta d’ingresso ma, non riuscendoci, si sono accaniti con estrema violenza contro il vetro blindato della vetrina, riuscendo, alla fine, a sfondarlo. Sono i dettagli dell’ennesima spaccata messa a segno ai danni di un negozio della Bergamasca: in questo caso – nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno, attorno alle 1.30 – i ladri hanno preso di mira l’ottica «Visual Care» di via Primo Maggio a Lallio, portandosi via oltre un centinaio di montature di occhiali di marca, esclusivamente «Movitra», della quale il punto vendita derubato è esclusivista nella nostra provincia.

Il colpo a Lallio

Quanti fossero i ladri entrati in azione, di preciso non si sa: le telecamere interne hanno ripreso soltanto un malvivente e solo per una decina di secondi. Probabilmente all’esterno c’era anche un complice, come accaduto la notte tra il 20 e il 21 maggio scorsi anche all’ottica «Savoldi» di via Paleocapa a Bergamo. Di certo i ladri sapevano cosa arraffare, forse puntando a un furto su commissione, visto che si sono impossessati delle montature della «Movitra», probabilmente buttate in un sacco. L’allarme è scattato all’1.30 della notte, quando la sirena dell’antifurto ha cominciato a suonare. A quel punto il ladro che è entrato nel negozio ha avuto pochi attimi per agire, salvo poi scappare e far perdere le proprie tracce. Il titolare dell’ottica, Michael Mologni, ha subito raggiunto il punto vendita, aperto dal 2023, dove sono poi arrivati anche i carabinieri per i rilievi.

Bottino ingente

I danni alla vetrina e agli infissi sono ingenti, così come ingente è il bottino del furto. «Non avevamo mai subito un furto da quando siamo aperti e siamo davvero molto amareggiati – commenta il negoziante –. Ormai non si può più stare tranquilli: avevamo già un impianto di allarme con antifurto e videosorveglianza, ma a questo punto dovremo senza dubbio potenziarlo».

Sventato il furto in farmacia

L’ottica «Visual Care» si trova tra l’altro sulla strada principale dell’abitato di Lallio, anche se nessuno dei residenti della zona avrebbe sentito i rumori sospetti prima del colpo, ma soltanto la sirena dell’antifurto quando ormai il colpo era stato messo a segno e i ladri erano in fuga. Resta ora da capire chi abbia messo a segno il colpo e se i ladri possano essere gli stessi – viste le modalità pressoché identiche – della spaccata messa a segno la settimana precedente da «Savoldi» a Bergamo. Mologni, noto nell’ambiente degli ottici anche per aver pubblicato il manuale «Esecuzione pratica di tutti i modelli dell’analisi visiva», ha poi formalizzato la denuncia dell’accaduto dai carabinieri.