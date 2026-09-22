L’Associazione Carabinieri di Bergamo compie 90 anni: concerto al Sociale

Novant’anni di storia, volontariato e servizio alla comunità. La sezione di Bergamo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, fondata nel 1936, celebra l’anniversario con un programma di iniziative che avrà il suo momento centrale martedì 29 settembre al Teatro Sociale.

Alle 20.30 è in programma il Gran Concerto della Fanfara del 3° Reggimento carabinieri «Lombardia», diretta dal Maestro Maresciallo Capo Andrea Bagnolo e affiancata dal soprano Daniela Stigliano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.

La Fanfara dei carabinieri al Teatro Sociale

La serata sarà preceduta, alle 20.15, da un breve prologo in Piazza Vecchia, dove la Fanfara eseguirà alcuni brani prima di raggiungere il Teatro Sociale.

«Celebrare novant’anni significa rendere omaggio a chi ci ha preceduto e rinnovare un impegno verso la nostra comunità», ha spiegato Roberto Frambrosi, presidente della sezione ANC di Bergamo. Il concerto, ha aggiunto, vuole essere «un dono a Bergamo e un incontro tra generazioni, soci, famiglie e amici dell’Arma».

Dal 1936 al volontariato per Bergamo

La sezione è intitolata al brigadiere Giovanni Bressan e all’appuntato Giuseppe Gurrieri, entrambi Medaglia d’Argento al Valor Militare. Nei primi anni Duemila è nato il Nucleo Volontari, impegnato nelle iniziative del territorio.

Durante la pandemia i volontari parteciparono alla consegna di viveri e mascherine e al sostegno dell’ospedale da campo alla Fiera. Nel 2017 l’associazione aveva ricevuto la Benemerenza civica del Comune.