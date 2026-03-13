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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Marzo 2026

Le ragioni del sì e del no: alle 20.15 lo speciale su Bergamo Tv

IL DIBATTITO. Ospiti di Simona Befani il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli e il presidente della Camera penale Enrico Pelillo. In studio anche Franco Cattaneo.

«Le ragioni del sì e del no»: venerdì 13 marzo alle 20.15 su Bergamo Tv
«Le ragioni del sì e del no»: venerdì 13 marzo alle 20.15 su Bergamo Tv

Questa sera - venerdì 13 marzo - alle 20.15 Bergamo Tv proporrà uno speciale dedicato al referendum sulla Giustizia, per il quale gli elettori sono chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo prossimi.

Ospiti di Simona Befani Maurizio Romanelli, procuratore di Bergamo, ed Enrico Pelillo, presidente della Camera penale; in studio anche Franco Cattaneo, editorialista de L’Eco di Bergamo. Al centro della trasmissione i temi contenuti nel quesito referendario per capire le ragioni del sì (favorevole quindi alla riforma costituzionale), e quelle del no, e le conseguenze che - secondo i sostenitori dei rispettivi schieramenti - l’esito del referendum avrà per i cittadini.

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