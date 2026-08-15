Lo sfogo di una 83enne di Bergamo: «Costretta a togliere la bandiera della pace»

«Non voglio fare polemica ma sono triste e arrabbiata perché ritengo che la bandiera della pace non debba creare disturbo a nessuno, invece nell’ultima assemblea condominiale sono stata invitata indirettamente a toglierla dal mio terrazzo». Carla Carissimi ha 83 anni, abita in un condominio in via Broseta 80/A e da moltissimi anni espone il vessillo sul suo terrazzo al primo piano su un affaccio interno al cortile, senza che questo abbia mai creato disturbo fino all’ultima assemblea condominiale di fine giugno, quando è stata approvata questa decisione a maggioranza.