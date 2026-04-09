Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

«Lupi e orsi, numeri sottostimati». In un anno 78mila euro di rimborsi

IL REPORT. I danni anche di nutrie e cinghiali. Nelle ultime settimane 15 predazioni a Taleggio. Incontro a Nembro

«Lupi e orsi, numeri sottostimati». In un anno 78mila euro di rimborsi
Alcune delle pecore sbranate nei giorni scorsi a Taleggio

«Le migliaia di segnalazioni e lamentele ricevute da cittadini, agricoltori e gestori del territorio indicano che il fenomeno è ben più diffuso e impattante di quanto documentato ufficialmente». Così Carlo Bravo, vicepresidente della Commissione agricoltura (FdI) della Regione, commenta i risultati emersi dalla ricerca di Polis sulla presenza dei grandi predatori e delle specie invasive nella nostra regione.

«Dati sottostimati»

Obiettivo dello studio, promosso dal Consiglio regionale, è quello di fotografare la presenza di lupi, orsi, cinghiali e nutrie sul territorio lombardo, di fare un bilancio dei danni arrecati alle attività economiche e ambientali e di fornire una ricognizione sulle misure di prevenzione e le policy adottate. «I dati (8 orsi e 50 lupi, ndr) sono sottostimati - ha detto Bravo -. Per lupi e orsi, le informazioni disponibili si basano su stime e monitoraggi incompleti, e per cinghiali e nutrie i numeri presentano intervalli molto ampi, con margini di incertezza significativi».

I numeri

Stando ai dati del documento, sul territorio lombardo vivono 8 giovani orsi maschi e una cinquantina di lupi, questi ultimi con branchi identificati nelle province di Sondrio, Brescia e Bergamo: 150mila sarebbe il numero dei cinghiali, specie che negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione territoriale, favorita da ripopolamenti venatori e dall’abbandono delle aree rurali. Per quanto riguarda le nutrie, che costituiscono un’emergenza ambientale e infrastrutturale nelle aree di pianura, la stima varia tra 700mila e 2,3 milioni di individui, con impatti gravi sulla stabilità degli argini fluviali e sulle colture agricole lombarde.

Incidenti e indennizzi

Nel 2024 sono stati liquidati indennizzi per circa 78mila euro, relativi a 123 eventi predatori, in larga parte attribuiti al lupo. I danni procurati dai cinghiali alle colture sono stati stimati da Coldiretti in oltre 6 milioni di euro annui, concentrati nelle province di Pavia, Brescia e Mantova. Alle conseguenze sulle attività agricole (riso, mais e vigne), vanno poi aggiunte quelle di carattere sanitario e gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica: nel 2024 sono stati quasi 200 i sinistri e 14 le vittime. La peste suina africana, comparsa in Lombardia nel 2023, rappresenta una minaccia rilevante per la filiera suinicola regionale: nel 2025 sono stati registrati oltre 30.000 casi nei suini domestici, concentrati tra Lodi, Pavia e sud Milano.

«Per quanto riguarda il lupo e i grandi predatori, la discrepanza tra le stime e le segnalazioni quotidiane di allevatori e cittadini è evidente», commentano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi.

L’allarme in Val Taleggio

E da settimane è allarme in Val Taleggio per le predazioni di lupi: una quindicina le pecore sbranate nelle ultime settimane. «Avanti di questo passo e attaccheranno anche i vitelli. Intanto qui da noi, a Peghera, non è rimasta nemmeno una pecora. Servivano per tenere puliti i pascoli», commentano gli allevatori Eros ed Elio Arnoldi di Taleggio. Intanto, a Nembro, venerdì, nell’Auditorium Modernissimo, si terrà un incontro dal titolo «Il ritorno del lupo in provincia di Bergamo. Dinamiche, criticità e prospettive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Nembro
Sondrio
Taleggio
Ambiente
Risorse naturali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
governo
Carlo Bravo
Pietro Macconi
Alberto Mazzoleni
Michele Schiavi
Eros Arnoldi
Elio Arnoldi
FdI
Polis
Coldiretti