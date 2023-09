Lutto a L’Eco di Bergamo: è morto il papà di Roberto Vitali

Giuliano, malato da alcuni anni, aveva 77 anni. Originario di Città Alta, sposato con Daniela da 53 anni, ha vissuto nel quartiere di Redona. Dopo il liceo Artistico, a Bergamo, rimasto orfano di padre da giovane, aveva dovuto abbandonare gli studi iniziando presto a lavorare nella ditta di produzione gas dello zio, la Zincossigeno, per poi diventare dirigente alla Sapio di Monza.

Giuliano aveva però una spiccata vena artistica e, dopo la pensione, aveva potuto dedicarsi con grande passione ai suoi interessi. In particolare amava il giardinaggio: curava le piante e i fiori, ne era un grande conoscitore. In particolare amava le ortensie che coltivava da anni nella casa di Abbazia di Albino dove con la famiglia si rifugiava spesso. Qui le sue ortensie crescevano rigogliose, così come tantissime bulbacee e in particolare diverse tipologie di tulipani che in primavera coloravano il giardino.

Amava quella casa e qui aveva anche l’orto, ma la sua era sempre una visione artistica della Natura: proprio per questo motivo quei fori che coltivava li dipingeva anche. Nei suoi anni da pensionato ha così realizzato numerosi quadri in acquerello. I soggetti erano i fiori e i paesaggi naturali, in particolare rupestri.

Amava la solitudine e la pittura, così come il bricolage: molti sono i mobili a cui ha dato una seconda vita. Oppure il modellismo, con una grande passione per le auto d’epoca: numerose le automobiline che collezionava,

Sempre per la sua vena artistica, era solito visitare musei e mostre d’arte, così come chiese: la pittura lo appassionava e coinvolgeva, un interesse che condivideva anche con la moglie Daniela. La malattia negli ultimi tempi lo aveva tenuto lontano dalle sue passioni ma fino che ha potuto ha trascorso momenti in famiglia nella casa così amata di Abbazia.