Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Maxi tavoletta di cioccolato e 20 maestri da tutta Europa: al via la festa sul Sentierone

L’EVENTO. Torna con tante sorprese la Festa del cioccolato: giovedì 22 alle 16 l’inaugurazione.

La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. Giovedì 22 gennaio alle 16, sul Sentierone, si inaugura la 13esima edizione della Festa del Cioccolato, in programma fino a domenica 25 gennaio. A dare il via alla manifestazione saranno Sergio Gandi, vicesindaco del Comune di Bergamo e assessore alla Cultura e al commercio, e Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti. Il momento inaugurale sarà accompagnato dal tradizionale taglio della maxi tavoletta di cioccolato lunga 20 metri, realizzata con cioccolato caldo temperato, suddivisa in cubetti e offerta al pubblico.

Organizzata da Promozioni Confesercenti, la Festa del Cioccolato invita appassionati e curiosi di ogni età a scoprire il mondo del cacao tra degustazioni, dimostrazioni artigianali ed eventi collaterali. Sul Sentierone saranno presenti venti operatori provenienti da tutta Italia – da Cuneo a Catania – e dall’Europa. Non mancheranno eccellenze come il cioccolato di Modica e specialità internazionali, tra cui i dolci tipici ungheresi. Ogni stand si trasforma in un piccolo laboratorio del gusto, tra fondente, al latte, bianco, speziato e gianduja.

Gli eventi principali


Inaugurazione – Giovedì 22 gennaio, ore 16

Taglio della maxi tavoletta di 20 metri e avvio ufficiale della manifestazione sul Sentierone.

Cena di solidarietà – Venerdì 23 gennaio, ore 20.30

Alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta il cioccolato è protagonista di una cena benefica, alla presenza della sindaca Elena Carnevali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Scultura olimpica – Domenica 25 gennaio, ore 15.30

Lo scultore Bruno Manenti consegnerà alla città una scultura di cioccolato dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, realizzata partendo da un cubo di 20 chili, alla presenza dell’assessora Marcella Messina.

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 19.30, con chiusura prolungata sabato fino alle 22. Un lungo fine settimana all’insegna del gusto, della condivisione e della dolcezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Catania
Cuneo
Modica
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Sergio Gandi
Cesare Rossi
Elena Carnevali
Bruno Manenti
Marcella Messina
Promozioni Confesercenti
Comune di Bergamo