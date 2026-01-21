Maxi tavoletta di cioccolato e 20 maestri da tutta Europa: al via la festa sul Sentierone

La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. Giovedì 22 gennaio alle 16, sul Sentierone, si inaugura la 13esima edizione della Festa del Cioccolato, in programma fino a domenica 25 gennaio. A dare il via alla manifestazione saranno Sergio Gandi, vicesindaco del Comune di Bergamo e assessore alla Cultura e al commercio, e Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti. Il momento inaugurale sarà accompagnato dal tradizionale taglio della maxi tavoletta di cioccolato lunga 20 metri, realizzata con cioccolato caldo temperato, suddivisa in cubetti e offerta al pubblico.