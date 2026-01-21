Cronaca / Bergamo Città
Maxi tavoletta di cioccolato e 20 maestri da tutta Europa: al via la festa sul Sentierone
L’EVENTO. Torna con tante sorprese la Festa del cioccolato: giovedì 22 alle 16 l’inaugurazione.
La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. Giovedì 22 gennaio alle 16, sul Sentierone, si inaugura la 13esima edizione della Festa del Cioccolato, in programma fino a domenica 25 gennaio. A dare il via alla manifestazione saranno Sergio Gandi, vicesindaco del Comune di Bergamo e assessore alla Cultura e al commercio, e Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti. Il momento inaugurale sarà accompagnato dal tradizionale taglio della maxi tavoletta di cioccolato lunga 20 metri, realizzata con cioccolato caldo temperato, suddivisa in cubetti e offerta al pubblico.
Organizzata da Promozioni Confesercenti, la Festa del Cioccolato invita appassionati e curiosi di ogni età a scoprire il mondo del cacao tra degustazioni, dimostrazioni artigianali ed eventi collaterali. Sul Sentierone saranno presenti venti operatori provenienti da tutta Italia – da Cuneo a Catania – e dall’Europa. Non mancheranno eccellenze come il cioccolato di Modica e specialità internazionali, tra cui i dolci tipici ungheresi. Ogni stand si trasforma in un piccolo laboratorio del gusto, tra fondente, al latte, bianco, speziato e gianduja.
Gli eventi principali
Inaugurazione – Giovedì 22 gennaio, ore 16
Taglio della maxi tavoletta di 20 metri e avvio ufficiale della manifestazione sul Sentierone.
Cena di solidarietà – Venerdì 23 gennaio, ore 20.30
Alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta il cioccolato è protagonista di una cena benefica, alla presenza della sindaca Elena Carnevali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Scultura olimpica – Domenica 25 gennaio, ore 15.30
Lo scultore Bruno Manenti consegnerà alla città una scultura di cioccolato dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, realizzata partendo da un cubo di 20 chili, alla presenza dell’assessora Marcella Messina.
Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 19.30, con chiusura prolungata sabato fino alle 22. Un lungo fine settimana all’insegna del gusto, della condivisione e della dolcezza.
